Sebastian Schipper es un actor de dilatada carrera --aparece en(1996) y(1998)-- que en 1999 se metió a guionista y director.es su cuarto largometraje y el que más notoriedad le ha proporcionado. Protagonizada por la catalana Laia Costa (primera no alemana en ganar un premio LOLA a la mejor actriz protagonista),y narra un encuentro de madrugada entre la protagonista --una joven madrileña que trabaja hace tres meses en Berlín-- y unos jóvenes inquietantes y extraños. Un encuentro que se prolonga hasta primeras horas de la mañana del día siguiente, coincidiendo con el desenlace., quizá porque el montaje acelerado ya no deslumbra tanto (todos aplican los mismos recursos con idéntica o parecida eficacia), o porque el nuevo reto es empalmar fragmentos sin que el público lo note, o porque lo que fascina es el supuesto tiempo real en el que transcurre la historia. El caso es que(al menos para un cierto segmento de cinéfilos)del ruso Alexander Sorukov (rodada con enormes dificultades técnicas mediante discos duros externos). Pero la consagración mundial de(2014) ha consolidado una tendencia ya existente con desiguales resultados:(2007) del griego Spiros Stathoulopoulos,(2010) del uruguayo Gustavo Hernández,(2013) del iraní Shahram Mokri (incluye escenas repetidas que rompen la unidad temporal),(2013) del gallego Cristóbal Arteaga,(2015) de Joaquín Oristrell (rodada en cuatro planos independientes)...,del ruso Ilya Naishuller. Queda lejos la ingenuidad dramática y técnica de(1948) de Alfred Hitchcock, con sus flagrantes cambios de toma; pero el deseo de mostrar una acción sin interrupción y los retos argumentales que servían de respuesta siempre han estado ahí.. Llega un momento que el que los movimientos de cámara dejan de interesar al público, que no se fija si sube o se baja de un coche, o de preguntarse cómo se ha realizado tal o cual desplazamiento;. En el caso concreto de, todo se basa en un encuentro fortuito a partir del cual no es difícil deducir el resto;, ya sea mediante revelaciones personales o giros imprevistos. Pero llega un momento en el que esta estrategia pierde fuerza, yy sólo esperamos el momento en que la cámara, esta vez si, se detenga y permita alejarse a Victoria...