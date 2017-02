Se nota --y mucho-- queque en su día puso en marcha la saga(1987, 1989, 1992) o títulos tan ridículos como exitosos del estilo de(1991),(1993) o (el último)(2013). Si todo esto debemos tomarlo como un aprendizaje necesario para llegar a la calidad de la película que nos ocupa ahora, lo doy todo por bueno;. No creo que todo el mérito recaiga de pronto en su coguionista, Anthony Bagarozzi.La película contiene trazas de clásicos como(1977) --la historia está ambientada en ese año-- o(1974), pero--en este caso una pareja, a cual más inútil--, gracias a la popularidad de género negro durante la etapa clásica de Hollywood,, un ser que no compartía el estilo de vida mayoritario y que aun así sale adelante y es capaz de inocular algo de su sabiduría a las personas con las que trata. Solitario, empobrecido, con problemas de alcohol, pero astuto e íntegro;(de la que acabarían por recuperarse). Ya en los sesenta y setenta, cuando el género había entrado en decadencia, los homenajes y revisionismos al género negro ahondaron --a veces sin ser del todo conscientes-- en la carga filosófica de esta figura detectivesca, una especie de testigo de una modernidad que les dejaba fuera, de último refugio de la integridad, la independencia y la justicia., un referente para la masculinidad del siglo XX. Tal es su importancia que el personaje ha trascendido la época histórica que le vio nacer: desde el desubicado e imposible Marlowe (Elliot Gould) en el Los Angeles de los setenta --(1973)-- pasando por el afásico e intratable Harper (Paul Newman) de(1966), el simpático e imprevisible Rockford (James Garner) de(1974–1980), el ultramoderno Lemmy Caution (Eddie Constantine) de(1965), hasta culminar en el todavía mítico --hasta que se estrene la secuela este 2017-- Deckard (Harrison Ford) de(1982).de personajes como(Jeff Bridges) en(1998) o en la pareja protagonista de: Jackson Healy (Russell Crowe) y Holland March (Ryan Gosling).; no es un argumento inédito (losson habituales desde los ochenta, y dentro de éste losconforman todo un subgénero), pero la trama detectivesca es muy sólida, y el contrapunto de Holly,. Los personajes están bien definidos, retorcidos hasta el límite mismo de la parodia ridícula, y la cadena de pistas y situaciones se va resolviendo de forma imprevisible y divertida. Todo para culminar en un gran final con acción y humor.Por otro lado,, al que ya le reconocía una versatilidad incuestionable (no le teme ni siquiera al musical) pero no una filmografía de calidad. A partir de ahora sólo diré que(2012) es su peor película.--que sigue sin gustarme nada--: no sé si ha optado por interpretar su papel con su aspecto actual (entrado en carnes y envejecido), renunciando a su imagen de, o todo forma parte de su concienzuda y profesional preparación para el personaje.