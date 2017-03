Oscar 2017: todos los resultados de la quiniela

En cuanto a los resultados de la quiniela hay que felictar a Andrés C. por sus 16 aciertos, lo que le convierte en ganador de esta edición. También está el quíntuple empate a 12 dentro del núcleo familiar que ha dado origen a esta tradición (Agus, Verta, Mesé, Montse y quien esto escribe), que se convierte en séptuple si añadimos a Pablo Martin y jon andoni. Y finalmente premio al desacierto para Genial (1 único acierto), un resultado que revela una curiosa e impensable dificultad.

Andrés C 16 Roberpeich 15 Citlalli 13 Ivan PM 13 José Manuel

Flor López 13 ROIKI 13 Pablo Martín 12 jon andoni 12 Agus 12 Pepe 12 Mesé 12 Verta 12 Montse 12 Muss 11 MARA77 10 belen 9 Juanma 8 Pablo Vázquez 7 Tu hija 5 Genial 1

Pablo Martín: director, actor, actriz, actriz de reparto, película animada, guión original, diseño de producción, maquillaje y peluquería, banda sonora, canción, documental, corto animado.

Citlalli: director, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, película animada, guión original, guión adaptado, diseño de producción, vestuario, montaje, banda sonora, canción, corto documental.

Muss: director, actor, actriz, película animada, guión original, película de habla no inglesa, diseño de producción, fotografía, banda sonora, canción, corto documental.

jon andoni: director, actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, película animada, película de habla no inglesa, diseño de producción, fotografía, edición de sonido, banda sonora, corto animado.

Ivan PM: director, actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, película animada, guión adaptado, diseño de producción, fotografía, maquillaje y peluquería, banda sonora, canción, documental.

Pablo Vázquez:, actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, Mejores efectos visuales, banda sonora, canción.

Genial: guión original.

José Manuel Flor López: director, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, película animada, guión original, película de habla no inglesa, diseño de producción, Mejores efectos visuales, banda sonora, canción, documental, corto animado.

belen: película, actriz de reparto, diseño de producción, edición de sonido, mezcla de sonido, banda sonora, canción, documental, cortometraje.

ROIKI: director, actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, película animada, guión adaptado, diseño de producción, fotografía, Mejores efectos visuales, banda sonora, canción, documental.

Juanma: director, guión adaptado, película de habla no inglesa, diseño de producción, fotografía, vestuario, canción, corto documental.

Agus: director, actor, actriz, actor de reparto, película animada, diseño de producción, fotografía, vestuario, mezcla de sonido, banda sonora, canción, documental.

Andrés C: película, director, actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, película animada, guión original, guión adaptado, película de habla no inglesa, diseño de producción, fotografía, Mejores efectos visuales, banda sonora, canción, documental.

Pepe: director, actor, actriz de reparto, película animada, guión original, guión adaptado, diseño de producción, fotografía, vestuario, Mejores efectos visuales, banda sonora, documental.

Roberpeich: director, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, película animada, guión original, guión adaptado, película de habla no inglesa, diseño de producción, fotografía, Mejores efectos visuales, banda sonora, canción, documental, corto animado.

MARA77: película, director, actor, película animada, guión original, guión adaptado, diseño de producción, Mejores efectos visuales, canción, corto animado.

Mesé: director, actor, actriz, actriz de reparto, guión original, guión adaptado, diseño de producción, fotografía, banda sonora, canción, documental, corto documental.

Verta: director, actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, película animada, guión adaptado, edición de sonido, canción, documental, corto documental, corto animado.

Montse: director, actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, película animada, guión original, guión adaptado, película de habla no inglesa, fotografía, banda sonora, canción.

Tu hija: película animada, película de habla no inglesa, vestuario, maquillaje y peluquería, banda sonora.

--ni siquiera Seth Rogen y compañía--. Casi todas las interpretaciones que se nos ocurran sirven: un falso clímax digno de la película que no pudo ganar, un ejemplo modélico de cómo reaccionar ante imprevistos en directo, una lección de juego limpio, una oportunidad única para los medios de analizar y extraer significados a imágenes mil veces vistas... Yo me quedo con(ya era hora de que un mismo título no acapare las principales categorías),(que no pudo recoger debido a las ridículas leyes antiextranjeros de Trump), esta vez por(2016), o la decepción por(2016) de Juanjo Giménez; eso sin contar con elA continuación, la clasificación definitiva y el detalle de cada premio acertado:Termino un año más felicitando a un ganador que no soy yo, a los que han mejorado respecto a otros años y a todos por participar; y