Julie Delpy ha conseguido muchas cosas escribiendo y dirigiendo: ajuste de cuentas, homenaje, exposición/expiación más que probable de su propia infancia y entorno familiar... pero también(la de Delpy y la de sus padres). Un filme con un punto de vista detallista sobre la familia que no tiene intención de hacer un retrato sociológico, sino de ahondar en la relaciones de una familia cualquiera, seguramente inspirada en la de Delpy.(que también es la mía), y también a la de sus mayores. No sólo para destacar los contrastes entre ambos grupos de edad (contrastes que, probablemente, serán la causa del abismo mental y social que nos acabó por separar), sino dedurante un fin de semana en que todos se reúnen para celebrar el cumpleaños de la abuela. En ese ambiente, la noticia de la caída del satélite(que se estrelló en Australia el 11 de julio de 1979) se menciona como un suceso amenazante que podría ser la metáfora de algo que está por venir, o de algo que el espectador debe deducir por sí solo.El subgénero de películas sobre reuniones familiares nos tiene acostumbrados a una esquema muy reiterativo, basado en una revelación o suceso que sirva de catarsis o de inflexión al drama que se ha ido fraguando en los dos primeros tercios de película. Por eso, y aunque la historia nos ofrece varios desmadres no son ni mucho menos lo que cabría esperar;Ambientada durante el fine de semana en que el famoso satélite se acabó estrellando contra la Tierra,--en Francia estaban a punto de gobernar los socialistas--. Los abuelos y los hermanos de más edad se muestran críticos y nostálgicos respecto al pasado (creen vivir una decadencia inédita en la historia), y sus hijos se emocionan ante la perspectiva de un mundo por descubrir.(etiquetada por nosotros mismos como: revoluciones laborales que arrasaron con décadas de bienestar para los trabajadores por cuenta ajena, la eclosión social de la homosexualidad, el inicio de un proceso de igualdad entre hombres y mujeres., pero cuando éramos pequeños, en las reuniones familiares, los único que nos preocupaba era encontrarnos con nuestros primos y primas, soportar los rituales de saludo a tíos y tías y quizá asistir con cara de aburrimiento la sobremesa, en la que nada nos importaba nada porque esperábamos el permiso para ir a jugar. Para nosotros esos encuentros y celebraciones nos parecían un continuo de diversión y novedades, mientras que, el comprender que ya no somos los mismos y sin embargo nos cuesta cambiar... Para los espectadores de mi edad,, cuando comprobamos con sorpresa y un punto de incredulidad que las desavenencias que mantenemos con nuestros hijos no son ni más ni menos irreconciliables como las que abrimos con nuestros padres.(la política, la superación de la mojigatería)(su dimisión de la política, su convencimiento de la tecnología es inocua, que todo depende del uso que se le dé),. Nuestros dramas y dilemas no son tan absolutos ni inéditos. Quizá el significado del extraño epílogo de la película sea que, para nuestros hijos, aunque no nos lo parezca, entre abuelos y padres siguen existiendo cosas en común; lo cual no contradice el hecho de que algunas de nuestras opiniones y obsesiones les parezcan auténticas chorradas, ni que aun así descubran en sus padres un montón más de cosas inesperadas que no les parecerán tan malas. Tan bien escondidas las teníamos que ni sabíamos que estaban ahí, igual que ignorábamos el punto exacto donde iba a estrellarse el Skylab...