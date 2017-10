Desde que en la segunda mitad del siglo XX se dan por consolidados el(IAE) y la(NP) parece que,. Sin embargo, es una evidencia que las películas exhiben hoy unos recursos narrativos y técnicos que son algo más que una moda o un deseo de experimentación; es evidente que hay patrones y una afinidad electiva por parte de los cineastas. Y por tanto, desde el momento en que se detectan regularidades, David Bordwell opina que sí aunque ciertas reservas. En(2006) explica cómo,, sino más bien en una, puesto que mantiene intactas las premisas narrativas del EC. Esta variación emplea recursos olvidados, relegados y/o prohibidos durante la etapa clásica de Hollywood y Bordwell la denomina como. El EP es un sistema que(causalidad, motivación, eje, espacio, tiempo); y el resultado es una especie de versión mejorada. Eso no significa que sea el único, simplemente que no hemos dado con otro o, si lo hemos inventado, no ha podido imponerse mundialmente por diversas circunstancias.. Ese mérito indudable --desde el punto de vista artístico-- sirve para explicar su éxito popular y planetario.. El esplendor del cine clásico estadounidense se extiende entre 1917 y 1960, el año que que los grandes estudios de Hollywood --auténticas factorías de cine producido en serie-- entraron en decadencia de público, crítica y estilo. Las causas inmediatas fueron una serie de cambios en la legislación antimonopolio en EE UU que afectó gravemente a sus líneas de negocio de distribución y exhibición. Sin embargo,, como el que se hacía en la Europa de posguerra. El cine de Hollywood llevaba décadas ciñéndose a lo que establecían los libros de estilo del EC y eso hizo que tuvieran su oportunidad cineastas rupturistas y con ganas de experimentar con recursos que llevaban mucho tiempo prohibidos u olvidados (desde la época muda incluso). A partir de 1960,--William Friedkin, George Lucas, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola--. Son años de taquillazos muy rentables para la industria que hoy se considerany que siguen inspirando títulos actuales:(1972),(1973),(1975),(1977)... Estos títulos son la prueba definitiva de que; es más, el EC podía llegar a convertirse en un freno para determinados temas o tratamientos formales. Es entonces cuando se empieza a imponer el EP como un nuevo estilo, al principio en géneros muy concretos, como el de acción o el de ciencia ficción, pero luego alcanzando incluso a auténticos e indiscutibles filmes "de autor" como(1985).: los filmes que no se llegaban a estrenar en sala pasaban directamente a los videoclubs, el negocio más rentable de la industria del cine en toda su historia, únicamente superado en los noventa por el DVD (en 2004 las películas recaudaron en salas 9,5 millones de dólares, mientras que las ventas de DVD supusieron 21). Y por si eso no fuera suficiente, también podían vender sus películas a los canales de televisión por cable (por aquel entonces la pequeña pantalla era una ventana de negocio consolidada desde hacía casi dos décadas).En el EC cada escena se iniciaba proporcionando información sobre tiempo, lugar, personajes principales y relación causal con la escena previa; y esa escena podía retomar una "causa pendiente" anterior, desarrollarla o preparar una nueva. El público se había acostumbrado a un estilo cómodo y bien engrasado pero previsible. Era obvio que hacía falta un cambio. Y. Por ejemplo incrementando la violencia en las escenas de asesinato, o poniendo en primer plano una visión “enérgica” del movimiento (peleas, persecuciones)., un primer síntoma de algo que podía dar lugar a un nuevo estilo cinematográfico.En la época dorada del EC, directores como John Ford, Alfred Hitchcock o Cecil B. de Mille no se plantearon superar los logros artísticos de sus mayores (Edwin S. Porter o David W. Griffith); y no lo hicieron porque no eran pioneros ni artistas al estilo tradicional, sino que formaban parte de un modo de producción. En cambio,, del estilo de lo que proponían en Europa lay la teoría de autor . Aun así,. Las películas del EP(se presentan a sí mismas como tales),dirigiéndose al espectador (aunque esto no es algo inédito en Hollywood: los hermanos Marx, Bob Hope o incluso Bugs Bunny eran fuertemente autoconscientes)(abundan en citas, parodias o pastiches de otros filmes). Esta tendencia se ha ido intensificando con los años y, un proceso que casi roza la atrofia con cineastas como Quentin Tarantino, un director que no puede/sabe/quiere rodar sin hacer citas. No estamos ante recursos inventados por el EP, sino de una recuperación de algunos que el EC no explotaba o no consideraba adecuados y ahora son colocados en primer plano del argumento.; al contrario, a pesar de las novedades técnicas y formales, aparentemente radicales,: el tratamiento del espacio y el tiempo a través el montaje (lase inventó poco después de la llegada del sonoro). Esta concurrencia ha permitido que, gracias al EP, el espectador medio no rechace ni se pierda con argumentos bastante más complejos que los de la época clásica y, además, aprecie las numerosas innovaciones técnicas al servicio de la narración que propone., tanto en lo argumental como en lo narrativo, películas, ejemplos canónicos del uso revitalizador que hace el EP de los principios del EC en títulos como(1996), un filme que no es en absoluto rompedor, que posee un argumento conservador y predecible, y sin embargo(en este caso una mezcla de drama y comedia románticos). Losdel EP saben vender historias de siempre como si fueran nuevas, más modernas o mejores.