, y que ha afectado a la unidad espacial y a la continuidad en la acción a la que este estilo nos tenía acostumbrados (a quienes hemos crecido con él y podemos medir las diferencias; para los nacidos después de 1980 el EP equivale a su propio EC generacional). Este cambio de estilo ha sido propiciado por una serie de factores tecnológicos (incremento en el uso de lay del montaje digital), de prácticas artísticas (rodaje con varias cámaras a la vez) y de transformaciones económicas y formales en la producción (rodaje en exteriores, adaptación al formato televisivo, aceleración de la planificación de la filmación).. La semila del EP se puede detectar de forma embrionaria en el propio EC, en lo que se denominaba la serie B , en directores como Frank Borzage, Jacques Tourneur o Sam Wood, para luego dar el salto a la serie A. Esta renovación estilística se fue abriendo paso poco a poco gracias a su eficacia en el retrato de la intensidad dramática y a la aceptación del público. Pero también, que habían aprendido bajo las bases teóricas del EC,. Sin embargo, sus películas no fueron unánimemente reconocidas por su innovación formal, sino que--los Tourneur, Wood, Borzage de turno--, y que también desarrollaron parte de su carrera en Europa,; incluso cineastas “independientes” posteriores acabaron por adoptarlo indirectamente e incorporar algunos de sus hallazgos (Alan Rudolph, David Cronenberg, Brian de Palma). La razón en ambos casos fue la de siempre: el público respondió favorablemente a sus películas y eso suponía que el cine debía profundizar en ese nuevo estilo que tan bien rendía en taquilla.. No es algo casual, puesto que ambos se consagraron a partir de títulos de serie B, que es donde floreció el EP. Estos géneros suelen explorar temas nuevos, poco trabajados o soslayados por el EC, hacen conexiones causales más arriesgadas, juegan con lo inesperado, mejoran la psicología de los personajes... Se aprovechan, en definitiva, del reciclado de recursos del EC que hicieron lossetenteros y ochenteros:(1971),(1973),(1974),(1975),(1977),(1980),(1981),(1982),(1984), Regreso al futuro (1985); incluso más allá:(1991),(1993),(1994). Por ejemplo, una película dirigida a grandes audiencias como(1991) contiene pasajes altamente experimentales (repetición de escenas, puntos de vista diferentes, fragmentos documentales, falsa reconstrucción documental, comentarios enque contradicen o rebajan la realidad de la pantalla, mezcla de blanco y negro y color...) que impiden que al final se pueda establecer la naturaleza y el verdadero significado de cada plano. Títulos como(1959),(1964) o(1973) ya habían hecho algo parecido, pero sin todo ese alarde técnico y narrativo.(ASL por sus siglas en inglés),. En el esplendor de la época muda rondaba los 4-6 segundos, pero con el sonido, en los treinta y cuarenta se alargó hasta los 8-11 segundos; en los sesenta bajó a 6-8, en los setenta a 5-8 y en los ochenta a apenas entre 4 y 5 segundos. En los noventa algunos títulos alcanzaron un ASL menor de 2 segundos --(1998)--, pero con el cambio de milenio estos títulosse convirtieron en algo habitual:(2001),(2001),(2003).. La aceleración no es, ni mucho menos, un fenómeno exclusivo del cine de acción,(2001) y(2003) tienen un ASL de 3 segundos.en cineastas poco relacionados con la gran industria:(1986) de Neil Jordan,(1990) de Luc Besson,(1996) de Jane Campion;(John Woo, Tsui Hark). Así pues,. Un simple experimento práctico basta para calibrar la brecha abierta entre el EC y el EP en tres décadas: comparar las dos versiones de(1966 y 1999).. ¿Supone esto un empobrecimiento de la narración? Por ejemplo,(un tabú absoluto en el EC). El corte por salto --en jerga del gremio-- se usó de forma sistemática por vez primera en(1967),(1967) y(1969) como técnica habitual para quebrar la sensación de anticipación que otorgaban las escenas de acción rodadas al estilo del EC. Aun así, el corte por salto demostró también su eficacia en dramas --(1963),(1969)-- hasta que se convirtió en moda con(1967) y(1968).. Sin embargo, a veces estos mismos recursos resultan un obstáculo para acceder a la historia por una mala aplicación --(2003)-- o encuentran nuevos yacimientos de significación creatividad en usos inesperados (como hace Johnnie To con los planos largos).(esa premisa está hoy fuertemente implantada en nuestro ADN cinematográfico);(como vehículos que impactan) –-(2014) lo consagró como moda igual queel corte por salto--;(esta vez sin corte físico, pero sí con una delimitación fotográfica entre planos) al estilo de la que emplea habitualmente Yorgos Lanthimos. En definitiva, el EP considera el corte una manera de “incrementar la energía” de la imagen y de la narración, excitando y manteniendo el interés por la historia.. Hoy día, un diálogo en plano sostenido, sin cortes, es algo perverso, aburrido, imperfectamente minimalista, algo que el EP evita conscientemente, como el EC evitaba el, sin planos de situación –---, sin la redundancia que introducen los planos con enlace de la mirada o la posición del cuerpo (y que sirven al espectador para reconstruir el espacio y deducir la posición de los personajes). La reducción de la dosis de redundancia que propone el EP es de agradecer, ya que en el EC resultaba excesiva; sin embargo, no se puede eliminar del todo porque se corre el riesgo de rebasar ciertos límites de la percepción, por debajo de los cuales se pierde toda. En este sentido,--uno de los pocos recursos que el EC y el EP comparten sin apenas cambios--; este eje actúa todavía como una frontera que mantiene la mayor parte de su valor y de su vigencia.