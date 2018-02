. Era un cine entre experimental --más bien repleto de deseo de experimentalismo-- confusión argumental y con dificultades de producción y de censura. Todo eso, y con la particularidad añadida de la inflexión política, social y mental que supuso 1975, año de la muerte del dictador Franco. Esta conjunción de factores sociológicos y creativos ha dejado una serie de títulos para la historia por únicos, raros, inacabados o exagerados. Los historiadores y críticos, por su parte, han contribuido a engrandecer su aureola mítica por diferentes motivos yhan quedado sociológicamente asimiladas a los estertores de un régimen deshecho social y políticamente, filmes que, ya fuera porque sortearon con habilidad o valentía la censura o trataron temas vetados oficialmente pero que los funcionarios de un régimen acabado no pudieron evitar que llegaran a las pantallas.(incluso durante toda la década siguiente). Nuevos estilos, puntos de vista --acontecimientos históricos, argumentos, temas, personajes, recursos-- y una incipiente y beneficiosa estandarización de géneros.; pero también una prueba de la enorme capacidad del arte cinematográfico para inventar sus propias narrativas en contextos absolutamente adversos y anómalos.que influyeron de manera determinante en el cine español de aquel decenio: en primer lugar el declive imparable del sistema de estudios hollywoodiense y de la jerarquía clásica de géneros ; la presión renovadora e influyente de los(especialmente los europeos: Nuevo Cine Alemán ) en cuanto a estilo y recursos.--quizá inesperada e involuntariamente--: estilísticamente vanguardista, atrevido, autorreflexivo y con pretensiones de trascendencia y de internacionalismo que se estrella en ocasiones contra el techo de cristal de la censura, la incomprensión de los productores y toda clase de problemas de financiación y/o distribución.como Carlos Saura , un director que parecía más cómodo jugando al gato y al ratón con la censura franquista --sus títulos más logrados coinciden con los últimos años de la dictadura:(1972),(1975)-- o Víctor Erice , que aunque estrenó una de sus mejores películas durante el tardofranquismo --(1973)-- su madurez creativa llegó en los ochenta, con la inacabada(1983). En aquellos añosde calidad y reconocimiento posterior muy dispares: el, ely los estertores de la denominada, nacida en los cincuenta con títulos tan interesantes como(1951),(1964) o(1965), y que veinte años después mostraba claros signos de agotamiento, habiendo alcanzado sus límites creativos, circunscritos básicamente a un realismo social no cuestionador delfranquista y una moral humanista de base cristiana:(1972),(1974).--dos años después de la desaparición del dictador--, que accedía por fin a géneros y argumentos hasta entonces vedados:como el que ya se rodaba en EE UU y en el resto de Europa --(1972),(1973), ambas de Gene Martin, seudónimo de Eugenio Martín--;, un pseudoestilo (de éxito inmediato entre el público español, anestesiado durante décadas por la mojigatería del nacionalcatolicismo ) que pretendía naturalizar, justificar o simplemente insertar a toda costa desnudos femeninos, tanto en dramas polémicos y de actualidad como en toda clase de--(1975),(1977),(1977),(1979)--;, vista (¡por fin!) desde la óptica republicana --(1976)--, así como un incipiente cine político no exento de crítica contra la represión y la tortura ejercida por los militares y las fuerzas del orden contra la población ((1977) de Pilar Miró).(y, más adelante, el de Televisión Española). Gracias a él, el cine de los ochenta se beneficiará de una mejora en la producción y una mayor calidad artística, las cuales se verán recompensadas con numerosos premios internacionales:(1982),(1982),(1982),(1985),(1988)... Este reconocimiento internacional fue sin duda la prueba definitiva de la normalización del cine en España., aunque sólo fuera por la casualidad de haberla pillado empezada en televisión durante una de mis trasnochadas de juventud cinéfila. No quedé fascinado por su argumento ni por sus interpretaciones ni me conmovió nada especial en su estilo, pero en mi memoria quedó grabado el extrañamiento que me produjo su abrupto final.. Desde entonces no puedo sustraerme al poder de este recurso, porque incrementa la intriga e incorpora un nivel más de fascinación a la imagen (sobre todo si se combina con una cuidada fotografía). En pocas palabras, y salvando mucho las distancias, es. Seguramente por todas esas cosas juntas,que ejemplifica a la perfección el espíritu de esos diez años de transición forzosa y esperada para el cine español.Dirigida por José Luis Borau --(1975)-- y coescrita con Antonio Drove --(1980)-- y la colaboración (no acreditada finalmente) de Ángel Fernández Santos,: rodaje en inglés con actores extranjeros (Darren McGavin, Stéphane Audran, Patricia Neal, Burgess Meredith) para marcar distancia con el cine local, costumbrista y escapista del franquismo y un guión que jugueteaba abiertamente con la censura al tocar temas polémicos de antemano.Para empezar, la ambientación de lugares y personajes: la acción se sitúa en un imaginario país sudamericano (que evitaba, aunque fuera formalmente, la asimilación con España de todo lo que tenía que ver con la revolución obrera y la represión militar), y por otro el protagonista: Pal Kovak es un exiliado húngaro que malvive y trampea con lo puesto con el único objetivo de regresar a su patria (aunque en el guión original este personaje debía ser de origen vasco, pero era demasiado arriesgado). A pesar de esta nada sutil finta argumental,. Sin embargo, el paso del tiempo ha eliminado de esa imagen todo significado y valor, convirtiéndola en una extravagancia o en un error de documentación....Aun así,(1942), y que desde luego conmigo funciona: el caos urbano propio de los últimos días de un régimen político que colapsa --como París antes de la llegada de los nazis--, el anhelo revolucionario... Pero también el encuentro romántico entre dos seres al margen de todo ese follón, encantados de haberse encontrado pero a la vez tristes porque saben que lo suyo no tiene futuro.. Es en los quince últimos minutos de película cuando se hace más evidente esta influencia clásica, por encima incluso de toda intención de crítica política: la despedida de la chica justo antes de que Pal vaya a cumplir el encargo que a ella le salvará la vida y a él se la arrebatará, pero. Desde luego no es el mejor filme de la década, pero en mi imaginario sentimental sí que lo es...