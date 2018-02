: estoy persuadido de que,, quizá porque nuestro entorno inmediato se ha vuelto ajeno y extraño de forma irremediable,, de la modernidad de la que una vez fuimos parte y ahora hemos sido expulsados porque no la comprendemos. Puede que no sea una obsesión exclusiva de mi generación, puede que le haya pasado a todas las que me han precedido y yo no lo sabía (no lo podía porque no había alcanzado determinada edad y un estado de sentimientos muy concreto). Puede que, de ahora en adelante, todas las generaciones deban experimentar esa misma necesidad, porque hay una modernidad eternamente cambiante gracias, precisamente, a la sucesión de generaciones que creen descubrir la esencia de la existencia cada vez; tambiénPor si ese diagnóstico no fuera suficiente,. Queremos que la película (o la novela) resitúe las prioridades y (re)establezca los motivos auténticos de la vida en este planeta, haciéndolos coincidir con los nuestros, los mismos que callamos por pudor en sobremesas de cenas con amigos. Queremos. Queremos una ética blindada y compatible con las verdades universales que creímos tocar en nuestras lecturas de juventud, la coherencia insobornable que nos distingue para bien entre los amigos, cónyuges y conocidos., que con la racionalidad y una deontología a contracorriente y minoritaria todavía se puede sobrevivir (y triunfar en los entierros). Es un deseo no confesado desde que llevamos esperando desde los ochenta, desde que se extinguieron las utopías y apenas nos apañamos con esperanzas autoinducidas.. Mejor aún: que nos confirme.... Y que conste que no afirmo algo tan rotundo sin aceptar que haya otros filmes --y novelas-- que sí lo han logrado. La cosas es que yo no los conozco. Lo importante es que, a pesar de tratarse de una batalla perdida de antemano, no es en absoluto incompatible con ese deseo interior --casi universal-- de una obra que consiga finalmente colmar nuestro anhelo antes de morir. Vivimos deseándolo, y así vamos pasando la vida señor juez...Jep Gambardella vive en la Roma actual y escribió una única novela de juventud que le proporcionó fama y dinero, y además le abrió las puertas de lo que él denomina «la mundanidad». Tan fascinado quedó por esa superficialidad banal y sensual que decidió convertirse en su rey, adquirir la capacidad de frustrarla y manipularla a su antojo. Pero ese objetivo impidió que publicara nada más. Ahora hace críticas de arte moderno, escribiendo sobre supuestos artistas a los que desprecia en lo más íntimo y a los que cada vez le cuesta más no demostrárselo en su puta cara. En ese estado de insatisfacción permanente, con la perspectiva y la ironía que le proporcionan su edad y su, surfea sobre un montón de relaciones y encuentros en la Roma nocturna y pedante de la gente pastosa y deseosa de sensaciones extremas que algún día creyó ser alguien.El resultado:. Jep tiene toda su intendencia doméstica resuelta, un buen nivel de vida, contactos con el poder y la aristocracia, amigos/as que le invitan a fiestas exclusivas... pero ni eso ni nadie consiguen conmoverlo y/o explicar la náusea existencial que le impiden escribir o amar sin interponer barreras.. Y sin embargo creo que su objetivo es legítimo, que el público que anhela estas sesudas reflexiones sobre la modernidad tiene derecho a esperar un juicio moral sobre la complejidad del mundo.; todo lo fía a la eficacia en el retrato de la sensibilidad, como si el desencanto y la erudición justificaran una actitud que finge no dar importancia a propia superioridad, pero eso no impide que se considere superior a todos los juicios que emite. La impostura en su versión canónica. A todos esos ingenuos que aún esperan que les proporcionen certezas que reordenen su desconcierto vital y les faciliten --como decía la canción-- un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora piensan de las cosas, de la gente,(especialmente el plano-secuencia de los créditos finales, del que es dificilísimo arrancarse a pesar de la decepcionante experiencia global).. Ese estúpido deseo de perderse entre esculturas y pinturas en lugar de dedicarse al picoteo social es la mayor impostura de Jep, de ese mismo público que devora inútilmente la película, buscando certezas estables en un mundo repleto deefímera. Creo que con. En cambio, advierto --como hacen los paquetes de tabaco-- que la película completa puede atrofiar nuestras esperanzas decrecientes de encontrar un vínculo, una persona, un objetivo, que justifiquen modificar nuestro dormido deseo de una fugaz (e insoportablemente pedante) experiencia sensorial sin futuro...