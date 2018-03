: subtramas al romance heterosexual principal, causas pendientes de los protagonistas, plazos, citas, objetos y situaciones que recuerdan el mundo inicial abandonado por alguno de los protagonistas al principio de la historia, o que representan conflictos internos o no resueltos.(la última línea de diálogo de una escena enlaza directamente con la primera imagen o diálogo de la siguiente) provocando un contraste, uno una complicación.en las que el espectador debe descifrar lo que sucede, o eludiendo informaciones clave que permitan un final inesperado que provoque perplejidad.; y donde era obligatorio proporcionar al público las motivaciones y las causas (que se consideraban verdades incuestionables dentro del universo de la historia) antes de que acabara la película. Algunos títulos usaron este recurso narrativo de forma puntual:(1969) o(1968), mientras que(1971) o la misma(1968) explotaron a conciencia esta táctica de desconcierto deliberado.basada en la transgresión de las normas del EC: futuros hipotéticos, digresiones, líneas de acción que no llevan a nada, historias contadas hacia atrás, en bucles recursivos o incluso protagonistas de relleno.(como si mencionar otra ficción convirtiera en real el universo del filme en el que se produce esa mención)., apuntarse --en definitiva-- a la estela de un título clásico:(1960),(1956).: el éxito de la serie de TV(1989-...) se debe sin duda a que ha convertido el comentario de la acción en el punto de vista “normal” del narrador. Una audiencia que ha crecido con esta pauta de narrativa desdoblada está preparada para casi todo.(algo de lo que, en verdad, cierta literatura plúmbea no puede presumir)., con la que los cineastas de los setenta y ochenta crecieron, convirtiéndola en referente argumental y formal. Puede que algunos intentos resultaran parcialmente fallidos, como(1983) de Jarmusch,(1991) de Linktater u(2004) de Gondry; pero hubo otros que sí lograron consagrar este modo de narrar:(1987),(1994),(1995),(1999),(1997),(1999),(2000) y que culmina con(2000). En la primera parte de estas películas se suele presentar un universo objetivo y sin fisuras, y en el que poco a poco se van introduciendo lagunas de conocimiento (la narración retiene deliberadamente cierta información) que pueden llegar a transformar todo lo visto en una farsa o un tremendo engaño que deja perplejo al espectador en los minutos finales.(y por eso Bordwell considera el EP sólo como una extensibilidad del EC):. En eso el EP se desmarca totalmente del estilo de arte y ensayo europeo que le sirvió de inspiración, ya que Bergman, Godard, Fellini y compañía apostaron por todo lo contrario: reducir considerablemente la dosis de redundancia respecto al EC y provocar así un cierto extrañamiento argumental.. Es una labor en las antípodas de la pasividad y la comodidad que caracterizan al EC, y en la que, a menudo,. Una elección que no es gratuita ni aleatoria, sino que: permiten un montaje más agresivo y de alta respuesta sensorial, primeros planos, grandes angulares, movimientos de cámara, montaje rápido, planos cercanos frecuentes, movimientos de grúa.... Esto ahonda también en la consideración de que el EP es un añadido decorativo y expresivo antes que una serie de recursos fundamentales formando un sistema:(1968),(1971),(1971),(1973),(1981),(1984),(1986)., independientemente del género que rueden: Oliver Stone, los hermanos Coen, Sam Raimi, Spike Lee.... En el extremo opuesto, encontramos el, que se ocupa de ahondar en las contradicciones del capitalismo o en la crisis de la masculinidad y se ve casi obligado a experimentar con la narración., porque una escena de acción puede hacer avanzar los objetivos de los protagonistas, o incrementar su conocimiento sobre ellos;. Las películas de Jackie Chan y buena parte del cine de acción de Hong Kong son