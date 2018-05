: porque un actor/actriz se empeña en meterse en la piel de un personaje que le fascina, porque adaptan a un autor en plena celebración de alguna efeméride cultural,(2017) de Dorota Kobiela y Hugh Welchman encaja a la perfección en los tres últimos motivos. También hay filmes hechos en cinematografías geográfica y culturalmente en las antípodas de la obra que adaptan: el ejemplo canónico es la mexicana(1954) de Buñuel, que trasladaba a la pantalla el clásico literario de Emily Brontë; o(1985) de Kurosawa, que desplazaba un drama shakesperiano del rey Lear al Japón de los samurais. Esta vez, un país totalmente ajeno a la vida y a la obra de Van Gogh,, probablemente aprovechando el tirón de financiación que supuso la capitalidad cultural europea 2016 de la ciudad de Wroclaw (una ciudad con fama de abierta en un país gobernado por ideologías fuertemente. No podía no mencionarlo).Lo que inicialmente iba a ser un cortometraje vanguardista se convirtió en un largo gracias al encuentro entre Kobiela (pintora en crisis creativa que se infundía ánimos leyendo las cartas de Van Gogh) y Welchman, experimentado productor que se enamoró de ella., ni una explicación médica de su personalidad o sus desórdenes mentales, tampoco una reivindicación de su obra incomprendida...,. No trata de descubrir qué estaba buscando expresar en su último cuadro, ni el verdadero significado de sus últimas palabras; más bien... A Kobiela y Welchman no les preocupa la causa exacta de su muerte, sino--aparentemente--. Desvelar ese tránsito mental es el propósito de la película., la anécdota que escogen sus directores para dotar de contenido el llamativo e impresionante formato que lo sostiene,. No es la típica historia plana y previsible, la indisimulada biografía o síntesis de un legado ya mil veces visto;, reconstruidas por una persona que no tenía en absoluto implicarse tanto en algo que no le importaba nada.por una genial excentricidad de su producción.. Esto no es nuevo, lo asombroso es que, hasta alcanzar los 65.000, una tarea en la que colaboraron pintores de más de 25 países durante dos años. Una hazaña que no revela su auténtico valor hasta que no se ve el resultado en la pantalla.En las películas que buscan esclarecer sucesos a través de testimonios y versiones contradictorias los espectadores ya no esperan que al final nos ofrezcan una verdad cartesiana y resplandeciente;. Pero aún hay más:, ya sea un sentimiento profundo extraído de lo que hemos visto o una síntesis paradójica y estética sobre la vida y el amor también.. Aun así es suficiente para dejar un buen sabor de boca. No es sólo otra película sobre Van Gogh,