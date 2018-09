Aunque no es el único género al que alcanza sus aportaciones,, una especie de seña de identidad de las películas comerciales, taquilleras y de más éxito entre el público., aunque sean del(EC) --el montaje alternado--,--aceleración del ritmo--., una explosión de acción física que hace avanzar la historia, mientras que los escasos diálogos que contienen son simples encadenamientos de chistes, comentarios o informaciones necesarias para comprender la historia. Los libros de estilo de Hollywood aseguran que, para mantener la atención del público, deben producirse cada 10 minutos; y aunque este esquema no lo cumple ningún título, muchas de las películas de acción de las dos últimas décadas tienden claramente a esta estructura:(1985),(1994),(1996),(1999),(2003),(2003); aunque la que ha marcado tendencia es(1988).que hicieron los grandes cineastas de los setenta y ochenta (Robert Altman, Bob Fosse, Milos Forman, Brian de Palma, Steven Spielberg, Francis F. Coppola). En el EC, cuando una escena requería un montaje rápido, los directores disponían de una amplia gama de encuadres para remarcar las expresiones faciales (por ejemplo pasar de un plano americano a un primer plano medio); pero(por ejemplo, el primer plano medio),. El resultado es que con el EP, en la práctica, se dan menos opciones de encuadre y es inevitable acabar casi siempre en un primerísimo plano. Por otra parte, el recurso a planos más abiertos no se hace para situar espacialmente una escena (como hacía el EC al comienzo de cada una), sino para puntuarla, oxigenarla de tanto plano cercano.: entre 1910 y 1930 la más usada en Hollywood era la de 50mm (las de 100-500mm eran para primerísimos planos); mientras que el gran angular (25-35mm) se reservaba para cuando los directores preferían tomas largas y compactar varias líneas de acción en un mismo encuadre, como hizo Orson Welles en(1941). Directores como Sidney Lumet, John Frankenheimer o Arthur Penn recuperaron esta técnica en los sesenta, combinándola con otros elementos técnicos inexistentes en el período clásico: el, las cámaras reflex y el telecine.: asignar narrativamente un objetivo de cámara a determinados momentos narrativos. Lo empleó por primera vez Sidney Lumet en(1957), consolidándose de en las décadas siguientes por su capacidad para ordenar de forma natural tramas y distintos tipos de personajes:(1980) de Robert Redford o(1994) de Ron Howard.En cuanto a la manipulación del tiempo, el EC recomendaba no desordenar la historia. Aun así, las películas lo hacían a menudo (básicamente por medio deperfectamente marcados técnica y fotográficamente en su inicio y final, para no despistar al espectador), para completar así fragmentos que la historia había escamoteado por necesidad, y siempre motivado a partir del recuerdo de un personaje (a veces incluso incorporando sucesos a los que era imposible que hubieran asistido); y nunca directamente, como un procedimiento directo de la narración.).(por ejemplo, un abogado que reconstruye un suceso en un juicio), llegando a conformar relatos con estructuras bastante complejas: acontecimientos mostrados desde diferentes puntos de vista y sin orden cronológico --(1999)--, líneas de acción inacabadas o hipotéticas --(1995)--, historias paralelas sin conexiones causales que pretenden, indirectamente, suscitar un significado en el espectador --(1991),(1995),(2002)--.ya no necesita que le marquen el inicio y el final de estos saltos en el tiempo,. Esta es la prueba definitiva de la madurez del público cinematográfico en este siglo XXI:(1950),(1956),(1992) y(1993) marcan el principio y la consagración de este recurso narrativo para todas las audiencias y géneros. Es más,: un episodio de la temporada 9 de(1989–1998) está narrado íntegramente a la inversa (empezando con los créditos finales), y otro de la temporada 2 de(2005–2014) sigue el mismo patrón de causalidad inversa usado en(2000).: pueden comenzar antes de la acción misma, proporcionar un rompecabezas previo a la trama principal --los ya clásicos prólogos de James Bond-- o una narración neutral de la historia de la que se desarrollarán variantes --(1993)--. Ya en los noventa, los créditos introducen la acción sobre una banda sonora, mientras los rótulos se intercalan en diversos planos sin entorpecer los sucesos.. Sin embargo, aún hay títulos más clásicos que usan los créditos para presentar algunos acontecimientos previos, narrar un proceso largo pero condensado en el tiempo o anticipar la historia:(1995),(1999),(1999). A veces, incluso los créditos finales se ven inmersos en la narración: mientras pasan por la pantalla añaden nuevos subepílogos, escenas nuevas o tomas falsas --(1981),(1970)--.(1986),(2002). Un premio inesperado para los excéntricos que se quedan hasta el final., superando casi siempre una desilusión amorosa; también marginados –(1984)--, locos --(1975)-- o víctimas --(1989)--. Aun así, se mantiene la larga tradición de héroes mentalmente inestables:(1976),(1977),(1997),(1999),(2003) o(2003).: ignora por completo el principio de redundancia para compensar narraciones complejas, lo que le permite intercalar escenas sexuales y violentas sin dar la más mínima pista de cuáles son reales y cuáles imaginadas., que no ha trascendido al EP, y que se ha convertido casi en una marca personal:, como sucede --respectivamente-- en(1997) y en(2001).. Esta reconstrucción de una atmósfera o estado de cosas muy específico --ya sea mediante decorados, accesorios, vestuario y, sobre todo, tecnología en determinados títulos y géneros-- puede resultar muy costosa, alcanzando incluso a determinadas ideas sobre el mundo (permitiendo de paso una lucrativa mercadotecnia) y, en función de su contundencia y coherencia,. El problema radica en encontrar el equilibrio ideal: dedicarle minutos y presupuesto para que luzca, a pesar de que sus detalles no suelen ser relevantes para la historia:(1968),(1982) o la saga(1977-...).(1994) o(2003-2004) son películas con una enorme estratificación de detalles dea base de guiños, variantes de series de TV, cómics, personajes, marcas, canciones...--está demostrando--. La pregunta surge inevitable: ¿será capaz el EP de seguir evolucionando? ¿Lo seguirá haciendo mediante recursosque se implementan sobre el sistema estable de representación del espacio y del tiempo que aporta el EC?, como el corte por barrido (), característico de filmes como(1975);. ¿Qué líneas rojas quedan entonces por traspasar? ¿Quebrar el eje de los 180º, la única premisa narrativa que mantiene el sistema espacial de la escena? Filmes como(2003) o(2004) lo han hecho de forma incipiente, y para no desorientar al espectador lo compensan con un mayor número de planos de reacción (), que le ayudan a reubicarse espacialmente. No mitifiquemos ni nos escandalicemos antes de tiempo; no se trata de un salto copernicano para el cine ni nada por el estilo: ni el cine soviético ni el japonés clásico respetaban el eje de acción y bien que comprendemos (y admiramos) sus películas más importantes.; el EP prioriza narraciones en las que el espectador aprecia los artificios, los argumentos-red que despliegan después un juego de comprensión y estratagemas. La evolución actual del cine contemporáneo revela que la mayoría de recursos se inventaron en la época de los pioneros, y que todo lo que ha venido después ha sido una priorización alternada según criterios de moda o ansia de distinción: lo prohibido, lo poco usado, lo maldito, lo que cae en el olvido y luego se reivindica, las pequeñas variantes... La historia de la forma cinematográfica sigue las mismas pautas que cualquier otro arte narrativo;hace cinco siglos: artistas que(el del Renacimiento clásico)