Sofia Coppola venía de llamar la atención con(1999), reventar de éxito con(2003) y de revelar (modernizado) el legado paterno en su estilo cinematográfico en(2006), una especie de experimento en la línea de(1981) aunque mucho mejor culminado y que es su filme más inclasificable y arriesgado. Todo esto para recalar, cuatro años después, en. Con él, Coppola recuperó el tono y el distanciamiento narrativo perfectos de, pero esta vez con una historia más probable y con más posibilidades de desplegarse en detalles.Como hija de celebridad sabe perfectamente cómo viven la adolescencia los hijos de las: los viajes, el derroche, el lujo cotidiano convertido en algo doméstico, la incomunicación, el picoteo social impuesto... Cleo tiene once años y es la hija de Johnny Marco, un actor de Hollywood en un buen momento de su carrera. Como buen famoso y padre divorciado, no tiene una relación demasiado fluida con su hija, de la que se ocupa lo justo, sin preocuparse demasiado de las miserias que deja entrever en sus momentos de convivencia. Hasta que un día Cleo tiene que pasar unos días más de lo necesario con su padre y algo prácticamente imperceptible se trastoca...(prometedora Elle Fanning),. Coppola se toma su tiempo --quizá demasiado-- para retratar el día a día y el carácter de Johnny: numeritos deen la habitación, picoteo sexual con toda clase de conocidas y desconocidas, una apretada agenda de promoción de su última película... Pero aun así es un hombre que se aburre, sin metas ni intereses, para quien las fiestas y los hoteles sirven para llenar sus propios días sin huella.: las diversiones morbosas se interrumpen, los encuentros sexuales son debidamente ocultados con más o menos eficacia, y un montón más de cosas se imponen para llenar el tiempo entre ambos (actividades extraescolares, videojuegos, caprichos...). Aunque entre todas estas cosas. Todos la tratan como la mujer que aún no es, sin preocuparse de conocerla ni de adaptarse a su nivel de madurez. Quizá esa es una de las razones por la que muchos hijos e hijas de famosos no parecen demasiado centrados; quizá es algo de lo que escapó la misma Sofia.... La paternidad es, de pronto, un interesante objetivo vital no buscado pero sencillo y llevadero. Por contra,, pero también el desconocimiento de Johnny en todo lo relativo a su hija, a la que trata como si fuera una niña. Cleo parece inasequible a ese mundo al que se asoma de repente y que, en apenas dos años, será el suyo, aunque. El factor edad y la experiencia de vida son los dos abismos que les separan.En definitiva:y que la aproxima --sin saberlo, sin buscarlo quizá-- al estilo de ciertos directores independientes europeos.