Vi el trailer de(2017) y pensé que sería la típica comedia conservadora que busca el lado cómico a un acontecimiento que sólo el tiempo y la distancia (física e ideológica) pueden convertir en algo digno de parodiar; algo así como la clásica humorada amable con cadáver de por medio y un montón de tipos ridículos alrededor. Como no duró lo suficiente en cartelera creí confirmada mi primera impresión, pero entonces un amigo me comentó lo mucho que le había sorprendido y, como solemos coincidir en gustos cinematográficos, me hice con una copia para revisar mis sentimientos. Y tuve que revisarlos a fondo, porque el filme es vitriolo puro...Producida en Francia y basada en una novela gráfica del mismo título de Fabien Nury y Thierry Robin,, y que a principios de los años cincuenta habían logrado que el país entrara en paranoia y en manía persecutoria por culpa de una idea deforme sobre la lealtad ideológica y política, incluso de pensamiento; desembocando en un modo de producción de purgas, deportados y asesinatos en masa. Una terror de Estado comparable al Thermidor de la Revolución Francesa en 1792 o el régimen de los jemeres rojos en Camboya durante 1978 y 1979 . Peroal servicio de una denuncia política, sino que la muerte del dictador sirve para hacer: Beria, Khrushchev (Steve Buscemi), Malenkov, Molotov (ex- Monty Python Michael Palin) y un inefable mariscal Zhukov (interpretado espléndidamente Jason Isaacs).... No sólo es la desopilante verificación de la muerte de Stalin a costa de unos cuantos chistes sobre funciones corporales, es que incluso las ejecuciones sumarias son motivo de unrecurrente y original. Y por supuesto los diálogos de las intrigas por la sucesión:. Y, de remate, el carácter grotesco y ridículo de todos miembros delsoviético, hecho de miedo a la traición, a quedar descolgados del poder o, simplemente, a salvar el culo de cualquier manera.. Un filme brillante en todos los aspectos.El indudable estilo Coen de la película hizo que me documentara a mitad de película, y todo acabó de encajar:, el segundo tras su brillante debut en la dirección con(2009). Iannucci es el típico producto del humor político británico:, gracias a la cual explotó al máximo su corrosivo sentido de la parodia en la radio o en la aclamada comedia televisiva(2005-2012). De hecho,, un detalle que no suele trascender a la narración, pero. Artistas como Ianucci, por su formación y trayectoria, son los mejor situados para detectar los puntos débiles de un sistema que presume de compacto, y también para poner de vuelta y media lo más sagrado de nuestra historia política., un filón que los medios deberían explotar convenientemente.En definitiva,; el resto, los que prefieren el humor amable hecho a base de equívocos, después de superar la conmoción inicial ante tanta incorrección política y social, podrán divertirse con la