«Siempre se termina así, con la muerte. Pero primero ha habido una vida, escondida bajo el bla, bla, bla, bla, bla... Todo está resguardado bajo la frivolidad y el ruido, el silencio y el sentimiento, la emoción y el miedo, los demacrados e inconstantes destellos de belleza... La decadencia, la desgracia y el hombre miserable. Todo sepultado bajo la cubierta de la vergüenza de estar en el mundo. Bla, bla, bla, bla... En otros lugares hay otras cosas; a mí no me importan los otros lugares. Así pues, que empiece la novela. En el fondo, es sólo un truco. Sí; sólo es un truco» (Paolo Sorrentino & Umberto Contarello, 2013).

Después de ver unas cuantas veces, comprendo y admito que. Y eso que,, que contiene indudables aciertos parciales, pero es un fraude en toda regla. Sí, elegantemente revestido de ficción recapitulativa, humanista y crítica, pero fraude al fin y al cabo. Todo y este rechazo a la totalidad,--en ocasiones--que afecta a mi cromosoma Y En primer lugar,, puesto que he vivido toda la vida en ellos. Un hombre maduro --Jep Gambardella, un escritor que ha basado su fama y su carrera en una única y exitosa primera novela--, siente que se encuentra desde hace tiempo en el principio del fin de su declive. El mundo que le rodea le aburre, le resulta incomprensible o simplemente lo ignora... y entonces pasan muchas cosas que no merece la pena explicar porque no es interesante. Pero llega el final de la película y, durante una travesía en yate,. Algo que, a pesar de su evocación recurrente y discontinua, no ha perdido fuerza ni intensidad a lo largo de los años que lo separan de su presente.Brusco cambio de plano: ahora estamos en Roma, en lade la basílica de San Juan de Letrán (la identifico porque la visité durante una fría tarde de enero de 1993), donde una monja nonagenaria que apenas puede sostenerse en pie se empeña en subir hasta el último peldaño de la escalera. Estos dos acontecimientos --el recuerdo de un joven Jep y la monja ascendiendo penosa y tozudamente-- son--fruto de una pulsión de sufrimiento tan íntima como estéril--(en la película, como es italiana, esas imposiciones no pueden ser otra cosa que la fe católica). El de la monja es un empeño que promete la felicidad fuera de esta vida, y aun así transmite suficiente fuerza de voluntad como para que una anciana se arrastre extasiada por el mismo mármol que se supone que pisó Jesucristo cuando llegó al palacio de Poncio Pilatos.--reflexiona al final Jep--, y es precisamente lo que convierte en algo doloroso cada plano del recuerdo de juventud que construye Sorrentino.. Puede que para Sorrentino este audaz montaje exprese la idea central de su película, pero el efecto que a mí me provoca se limita a una pequeña parte, la que pasa rozando mi biografía; su rotundidad y eficacia no tienen nada que ver con la insignificancia y torpeza que rebosa el metraje precedente., el deseo inmotivado que desencadena su gesto ante el joven Jep, bajo una mezcla de madrugada y luz discontinua del faro cercano. A esa chica la hemos visto sonreír --en una escena previa, desconectada de esta de ahora-- observando al joven Jep haciendo el tonto delante de ella y sus amigas, todas perfectas, deseables, tendidas al sol, expectantes... De modo que para Jep no es una imagen fantasmagórica e irreal, sino alguien que deseó intensamente en el pasado;, en cambio,Sorrentino no ofrece demasiadas pistas sobre la situación que los involucra, pero no hace falta, ya que se deduce fácilmente: Jep y ella han estado en una fiesta en la que han tonteado hasta tarde; y cuando finalmente se han quedado solos. Se planta frente a él, en la escalera de piedra que se sumerge en el mar,. Ahí están, ante sus ojos, sin capas de paño interpuestas, las mismas que ha atisbado --con disimulo o sin él-- horas antes, anhelando acceder a la imagen completa. Pues bien, ahí están, no tiene que pedirlo, las tiene ante él, para admirarlas y disfrutarlas. Luego la chica se cubre, retrocede un poco y se sienta a un lado de las escaleras. No mira a Jep, sino hacia el faro, quizá esperando verlo pasar, o que se le acerque. El caso es que sonríe levemente sin volver el rostro hacia la pantalla (hacia Jep): quiero creer que piensa en algo alegre, en una promesa a punto de materializarse, en algo que quiere que pase... Esa sonrisa fugaz, pillada al vuelo, excita aún más que el deseo de convertirla en realidad.. Un hombre ansioso por recuperar con la misma intensidad la ola de deseo que le embargó aquella madrugada de verano, cuando una joven adorable le enseñó las tetas que había estado buscando con las manos y los ojos toda la noche, las que iba a poseer en unos minutos, quizá las que pudo tener, o las que no supo conseguir, las que no iba a tocar en su vida..., puesto que no recuperamos una imagen en nuestra mente, sino que(que funcionan por acumulación). Me identifico plenamente con Jep en ese instante, pero también porque la escena transcurre en un paisaje mediterráneo que adoro, y porque...: de una forma parecida a la de Jep, pienso, el acceso a una mujer que podría haber acabado poseyendo por innumerables motivos (conscientes o no). Pero como no tengo ninguna que encaje por completo en la situación de la película, intento desmenuzar sus elementos --el mar, el verano, la juventud, la madrugada, el deseo, la belleza ofrecida sin motivo-- y emparejarlos con otros momentos de mi pasado (separados por el tiempo y las personas) que no tienen otra cosa en común que haber sido protagonizados por mí. Y una vez adjudicados todos, aunque no tengo posibilidad de fabricar un recuerdo nuevo y artificial con ellos,, aunque fuera en fragmentos infinitesimalmente más fugaces.. Es más,, incluso atravesándome como un cuerpo traslúcido. Igual que en una parodia de Proust, me sorprendo pensando en que; ya no más esa fuerza, esa sensación de todo por vivir, una desasosegante ternura recién descubierta... Lo único que queda intacto en mí es el, no sobre todo esto, sino sobre el significado de la vida, quizá del amor, que consigue enriquecer un tanto el tono divagador del resto de la película.(ya tengo bastante con aceptar la belleza que pasó y dejé pasar de largo),: no es una declaración ni una verdad, es más bien una síntesis de algo excesivamente grande que Sorrentino --contra todo pronóstico-- consigue fijar en la inspirada combinación de unas pocas palabras: