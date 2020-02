Oscar 2020: todos los resultados de la quiniela

En cuanto a la quiniela, teniendo en cuenta la práctica unanimidad de los pronósticos en algunas categorías principales y la intuición generalizada (luego fallida) de que 1917 sería el título comercial que acapararía las categorías que suele obtener la ganadora de la noche, lo cierto es que la cosa ha estado muy reñida, con una buena media de aciertos por participante. Esta vez se hace difícil distinguir al que sabe de quien va a lo seguro votando lo que indican las apuestas. La ganadora absoluta de este año es Mar, con 19 aciertazos (mejora su marca anterior de 18), incluyendo --por primera vez-- los 4 imposibles (documental, corto documental, cortometraje y corto animado): mi enhorabuena y admiración por su presciencia. El ganador familiar es un habitual: Agus, que demuestra casi siempre su buen ojo sociológico: felicidades también. Mención aparte para mi sobrina Berta que, a pesar de no estar en los puestos de cabeza, fue la única que apostó a la contra y acertó los premios a director y película: premio al valor y a la falta de prejuicios. Ánimos especiales a mi hija, que se ha colocado en un gran segundo puesto compartido (después de cerrar la clasificación el año pasado). Al resto, como siempre, agradecer su participación, felicitar a los que han mejorado, animar a los que han empeorado y/o no remontan y esperar que ninguno falte a la próxima convocatoria de esta quiniela.

Mar 19 Arturo 18 Ferran Ferres 16 JoszhuaXXP 14 AGUS 13 Pekar 13 Cesar Osvaldo Berros 12 Montse 12 Maria 12 Pau Carné 11 JLO 10 Pepe 10 Mukta 9 Berta 9 Stxn 8 Juanma 8 David García V 7 Luz 7 Mesé 6 FERNANDO 6 itzel 4

AGUS: director, actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto, película extranjera, fotografía, vestuario, montaje, efectos visuales, canción, corto documental.

Arturo: actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto, película extranjera, película animada, fotografía, diseño de producción, vestuario, montaje, efectos visuales, maquillaje y peluquería, banda sonora, canción, documental, corto documental, corto animado.

Berta: película, director, actor guión original, película animada, diseño de producción, vestuario, efectos visuales, banda sonora.

Cesar Osvaldo Berros: actriz, actor, actor de reparto, película extranjera, fotografía, diseño de producción, vestuario, montaje, edición de sonido, banda sonora, canción.

David García V: actor, guión original, película extranjera, película animada, montaje, edición de sonido.

FERNANDO: actor, guión original, película animada, banda sonora, documental, corto animado.

Ferran Ferres: actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto, guión original, película extranjera, fotografía, diseño de producción, vestuario, montaje, maquillaje y peluquería, edición de sonido, banda sonora, canción, documental, corto documental, corto animado.

Itzel: actor, película extranjera, banda sonora, documental.

JLO: actriz, actor, actriz de reparto, película animada, diseño de producción, vestuario, banda sonora, canción, corto animado.

JoszhuaXXP: actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto, película extranjera, fotografía, diseño de producción, vestuario, montaje, maquillaje y peluquería, banda sonora, canción, documental.

Juanma: actriz, fotografía, diseño de producción, vestuario, montaje, efectos visuales, edición de sonido, corto documental, corto animado.

Luz: actor, actor de reparto, película extranjera, fotografía, banda sonora, canción, corto animado.

Mar: actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto, guión adaptado, película extranjera, película animada, fotografía, diseño de producción, vestuario, efectos visuales, maquillaje y peluquería, banda sonora, canción, documental, corto documental, cortometraje, corto animado.

Maria: actor, actriz de reparto, actor de reparto, película extranjera, fotografía, vestuario, montaje, banda sonora, canción, corto documental, corto animado.

Mesé: actriz de reparto, actor de reparto, película extranjera, película animada, vestuario, edición de sonido, cortometraje.

Montse: actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto, guión adaptado, película extranjera, fotografía, vestuario, montaje, banda sonora, canción.

Mukta: actor, actriz de reparto, película extranjera, película animada, fotografía, vestuario, efectos visuales, corto documental.

Pau Carné: actor, actriz de reparto, actor de reparto, película extranjera, fotografía, efectos visuales, edición de sonido, banda sonora, canción, corto documental, cortometraje.

Pekar: actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto, película extranjera, película animada, fotografía, vestuario, montaje, edición de sonido, edición de sonido, banda sonora, canción, cortometraje.

Pepe: actriz de reparto, actor de reparto, película extranjera, fotografía, vestuario, montaje, edición de sonido, banda sonora, canción, corto documental, corto animado.

Stxn: actriz, actor, actriz de reparto, película animada, fotografía, vestuario, canción, corto documental.

(los cuatro premios actriz/actor estaban más que cantados y no hubo ninguna sorpresa)., las que designan a la(s) película(s) del año. Ahí si que hubo revolución: no sólo por la nacionalidad del filme ganador, sino por la redundancia (se alzó con el premio a filme internacional y mejor película). En cambio,, a la labor de su director y a su guión de hierro forjado. Es curioso que ahora los expertos y críticos que siempre han destacado por su antiamericanismo y su alergia a la poderosa industria comercial que asoma y da soporte a los, no dediquen ni media línea a admitir que en EE UU han tenido el valor de premiar una película extranjera, pasando por encima de los criterios nacionales y/o proteccionistas que les caracterizan... Como ahí tenían que callar la boca, se han lanzado a los detalles de la corrección política (presencia latina, detalles proafroamericanos, en igualdad...), pasando de puntillas ante la evidencia de que, esta vez, sus habituales reproches sociopolíticos han quedado desbordados por un gesto inédito que ni los más radicales habían llegado a reivindicar nunca. Pues bien,--y el número de miembros no estadounidenses crece lo suficiente como para decantar premios mayores--. Ya lo eran por difusión y audiencia, pero ahora lo han demostrado por coherencia artística, algo que no todos estos certámenes pueden exhibir siempre y en cada edición. No podía no decirlo...A continuación, la clasificación definitiva y el detalle de aciertos por participante: