Sofia Coppola no podía no hacerlo: completar un retrato y un relato incompletos, sumergirse de nuevo en las innegables miserias del declive masculino. Me admira cómo esta mujer es capaz de calarnos a base de historias mínimas que expresan mucho más de lo que significan. On the rocks (2020) --diecisiete años después de la consagración internacional de madurez que supuso Lost in translation (2003), hoy prácticamente convertido en un filme de culto millenial-- es una ampliación del personaje que interpretó Bill Murray junto a Scarlett Johansson, pero con dos añadidos que introducen altas dosis de comicidad a la historia: un padre ligoncete en pleno declive físico que intenta encajar en un mundillo inédito para él hasta entonces: la familia. La tentación era demasiado grande.. Me admira cómo esta mujer es capaz de calarnos a base de historias mínimas que expresan mucho más de lo que significan.--diecisiete años después de la consagración internacional de madurez que supuso(2003), hoy prácticamente convertido en un filme de culto--: un padre ligoncete en pleno declive físico que intenta encajar en un mundillo inédito para él hasta entonces: la familia.

Producida por Apple TV,--como es habitual en la directora--: en esta ocasión se trata de un retrato del amor en el peor momento de toda relación, cuando los hijos requieren prácticamente toda atención y esfuerzo de los adultos, lo que implica hibernar los objetivos y deseos propios (a riesgo de perderlos para siempre).nos cuenta la historia de un matrimonio con dos hijas cuyos padres sony que nos encanta a sus fans.Felix --interpretado por Bill Murray-- es unque se ha movido con soltura y éxito en ambientes sofisticados; es culto, divertido y sociable y, por supuesto, siente una irresistible atracción por las mujeres bonitas. Sabe cómo halagarlas, seducirlas, darles conversación, hacerlas reír y, a veces, quedar en ridículo ante ellas. Lo que no sabe --o admite-- es que su tiempo ha pasado y debe afrontar el inevitable declive físico, ese que coindice con la evidencia de que sus gustos están pasados de moda. Y por si esto no fuera suficiente, aterriza en un ambiente que es exactamente lo opuesto a lo que ha conocido: el de unas nietas (a las que no sabe cómo tratar) y una hija en plena histeria porque cree que su marido la engaña. A partir de ese momento,: situaciones hilarantes, al límite de la corrección social, instructivas y, de paso, el fortalecimiento de un vínculo que nunca había sido demasiado fuerte., ya sea por circunstancias buscadas o imprevistas o porque su estado de sentimientos les impide encajar en las existencias en las que ellos mismos se han encerrado. Esta mujer ha conseguido dar con el tono y la anécdota precisos para expresar la desazón de unos jóvenes que han dejado de serlo y en parte se odian por haberse convertido en lo que, quizá durante una noche de juerga, juraron no ser nunca.