Colapso por rareza (El sonido de la caída)

"El sonido de la caída" (2026) de Mascha Schilinski ahonda en ese cine sensorial que acaba colapsando por rareza.

--tras un debut prometedor con(2017), que ya presagiaba una incipiente oscuridad, incluida la del título-- en el que(y en audiencias cada vez más amplias), con sus causas, recursos y personajes... Se trata de encandilar por encima de todo, apelar a los sentimientos, a las reacciones viscerales. Es el cine con el que triunfan Lanthimos, Sorrentino, Fennell o títulos tan dispares como(2024) y(2024). Un cine que le hable al cuerpo, no a la mente.: temas tabú, cuidada fotografía, buen diseño de producción... y un alarde nada desdeñable de la edición de imagen y de sonido.no es un filme amateur, vanguardista o realizado a trompicones por culpa de una financiación escasa o irregular; al contrario, es una producción costosa. A lo largo de la historia exhibe un amplio catálogo por variedad y originalidad.a principios del siglo XX, marcada por la religión y la certeza omnipresente de la mortalidad, y me recordó mucho a(2009) de Haneke. La primera escena (incluida una audaz transición temporal sin necesidad de cambio de plano) es deslumbrante e hipnótica,, lo risible, lo anticipable. El filme. Sus protagonistas femeninas son simples cómplices necesarios durante los momentos definitorios de la película, sin apenas recorrido dramático. Una sucesión de secuencias intensas y angustiantes que no intentan ir más allá del umbral de la transgresión.Da la sensación de que un inexplicable deseo de muerte o de atracción por lo que amenaza con devorarnos se han hecho fuertes en un mundo marcado por extrañas normas que no acabamos de comprender.(antiguas fotos de muertos, un granero, el fondo de un río...). Quizá es tan profundo el temor a descubrir qué hay al otro lado que ni con la ficción lo intentan...