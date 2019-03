, y a cada película que estrena le caen nuevos galardones, Hollywood cada vez le financia con más dinero y, por supuesto, la élite actoral se rinde al extraño encanto de sus guiones. Sin embargo, después de haber visto(2009),(2011) y(2015),. No son los guiones, puesto que son deliberadamente abiertos e indefinidos (cuando no inacabados); tampoco las apuestas fotográficas y formales que toca explorar en cada título (no me resultan determinantes para la narración ni para la historia).que consiguen hacer más interesante un argumento que no se acaba de revelar en su totalidad ante el espectador. Lo que me da miedo es que esta capacidad de distanciamiento de Lanthimos a través del absurdo acabe atrofiada como la filmografía de Emir Kusturica (modas/derivadas del #MeToo) en un género --el histórico-- en el que lo masculino es un inevitable centro de gravedad (ambientes, actitudes, personajes...). Así que(sirvientas, asesoras, amantes...). A partir de esta jugada maestra el filme adquiere un tono inédito en un género en el que solemos esperar otras cosas. La película arriesga al presentar el día a día regio con una cotidianidad y una miseria sin complejos, con un toque actual que es quizá lo mejor de la película., la diferencia es que ellas aportan su propia versión del catálogo universal de desaires, enfados, celos, amores no correspondidos, inseguridades y proyectos frustrados propio de la especie humana.. Porque al final me parece que el filme derrapa y se estrella: no es que la historia necesite un final obvio y cerrado, pero es como si de pronto su director hubiera renunciado a contar lo que pasa cuando uno de los lados de un triángulo amoroso/destructivo desaparece. Lo normal es que eso obligue a recomponer los equilibrios del amor y del odio. Pero no,--a veces inevitable--, como si el objetivo formal de Lanthimos para este filme consistiera en integrarlos a todos en. Así a bote pronto recuerdo haber pensado en(1975) y su espectacular fotografía a la luz de las velas (un verdadero reto técnico en su momento); en(1988), por la obstinada y casi irreal crueldad con que se manejan las protagonistas por culpa del amor y los celos; en(1982) por la minuciosa descripción de útiles cotidianos, comportamientos y la moderna visión de la intimidad sexual en una época marcada por el puritanismo y las apariencias. Incluso el uso frecuente de encuadres perpendiculares a la acción y el gran angular me recordaron al Wes Anderson más reciente. Una buena manera de aportar encanto a un argumento que amenaza con caer en la repetición y en constantes vueltas de tuerca a un misma situación.; sin embargo, creo que sus guiones siguen siendo el punto débil de sus películas.