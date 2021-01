Desde la sincera y valiente confesión biográfico-política que supuso Persépolis (2007) --primero novela gráfica y luego película-- la carrera como directora de la iraní Marjane Satrapi no ha dejado de consolidarse a base de géneros y estilos bien diferentes, de manera que de esta de ahora --Madame Curie (2019)-- no podría decir si es un retorno a sus admiradas lecturas occidentales y al hecho de que, como su debut creativo, la base del guión sea una novela gráfica, o simplemente se encontró con otra historia que le apetecía contar, a su manera.

; algo que no logramos los oriundos, que no nos entra en la cabeza que algunas obras clásicas aún se lean en la clandestinidad ni nos acabamos de creer la vigencia y la fuerza que sus postulados tienen en otras partes del mundo. Satrapi y tantos como ella, en cambio, aprecian los valiosos aportes occidentales a la teoría política, la filosofía y la ética, seguramente porque no han crecido con las instituciones a que han dado lugar todas esas cosas. También la ciencia, cuyos descubrimientos han mejorado la vida humana sobre el planeta; y aunque también es un saber con un temible lado oscuro, los beneficios siguen siendo superiores a los altos precios que a veces seguimos pagando. Y el cine, claro; un instrumento idóneo para dar a conocer estas ideas más allá de los ambientes académicos.(dependiendo de la ideología en el poder, por descontado, y de los objetivos electorales del momento): en este caso una biografía ejemplar de la científica polaca Maria Salomea Skłodowska-Curie (más conocida como Marie Curie), ganadora de dos premios Nobel y descubridora de la radiactividad; pero, buscando igualdad y también reconocimiento a base de talento, voluntad y esfuerzo. La película, además de biográfica, intercala unos breves excursos en los que, a modo de citas al pie de página, se muestran los beneficios a que dieron lugar los descubrimientos de Curie, pero también de los desastres que provocó una mala aplicación de esos mismos descubrimientos. Un didáctico y directo aviso a jóvenes audiencias que distingue a Satrapi de la mayoría de cineastas occidentales, que han renunciado hace tiempo a este estilo pedagógico por considerarlo condescendiente.; y por eso apenas se permite mostrar algún lado oscuro de su biografía (esposa y madre amantísima, gran investigadora, orgullosa de sus raíces), limitándose a algunas fobias y tozuderías menores.. Un filme interesante para las escuelas y los admiradores de la Curie.