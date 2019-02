Oscar 2019: todos los resultados de la quiniela

En cuanto a los resultados de la quiniela hay que felicitar a Armadillo por sus 18 aciertos (que además se ha quedado a 1 acierto de lograr los cuatro imposibles, un reto aún inédito), y que le convierten en ganador de esta edición; y también felicidades a Pau Carné (13 aciertos), vencedor de la clasificación familiar en su segunda participación. Y por último ánimos para mi hija, que no acaba de entrar en este reto ni remontar posiciones. ¡Ya vendrán días mejores!

Armadillo 18 Mar 17 Víctor Julio Sánchez 16 Andrés C 16 Jorge 14 Anónimo 14 Pau Carné 13 Amaya 13 Juan miguel 13 roberpeich 13 Ivan 13 Lauragb 12 Lola Mateo 11 AGUS 10 Marina 10 Artin610 9 Montse 9 Mesé 9 Noelia 8 Gustau Gallardo 8 Mireia 8 BePe 8 Rogelio VP Rogers 7 Pepe 7 Juanma 7 Inmaculada 6 Ccc 3 Tu hija 3

AGUS: director, actor, actor de reparto, guión adaptado, película extranjera, película animada, montaje, maquillaje y peluquería, canción, cortometraje, corto animado.

Amaya: director, actor, actriz de reparto, actor de reparto, guión original, película animada, fotografía, montaje, maquillaje y peluquería, edición de sonido, canción, corto documental, corto animado.

Andrés C: Película, director, actor, actriz de reparto, actor de reparto, guión adaptado, guión original, película extranjera, película animada, diseño de producción, montaje, maquillaje y peluquería, edición de sonido, banda sonora, canción, corto documental.

Anonimo: director, actor, película extranjera, película animada, fotografía, vestuario, montaje, maquillaje y peluquería, edición de sonido, edición de sonido, banda sonora, canción, corto documental, corto animado.

Armadillo: Película, director, actor, actriz de reparto, actor de reparto, guión adaptado, guión original, película extranjera, película animada, fotografía, diseño de producción, montaje, maquillaje y peluquería, edición de sonido, edición de sonido, canción, documental, cortometraje, corto animado.

Artin610: Película, guión adaptado, película extranjera, fotografía, diseño de producción, montaje, maquillaje y peluquería, banda sonora, canción.

BePe: actor de reparto, guión adaptado, fotografía, montaje, maquillaje y peluquería, edición de sonido, canción, documental, cortometraje.

Ccc: guión adaptado, película extranjera, fotografía.

Gustau Gallardo: director, actriz de reparto, actor de reparto, efectos visuales, maquillaje y peluquería, edición de sonido, canción, documental.

Inmaculada: actor, diseño de producción, montaje, edición de sonido, edición de sonido, canción.

Ivan: director, actor, actriz de reparto, actor de reparto, película extranjera, película animada, fotografía, efectos visuales, maquillaje y peluquería, edición de sonido, canción, documental, corto animado.

Jorge: director, actor, actor de reparto, guión adaptado, guión original, película extranjera, película animada, fotografía, montaje, maquillaje y peluquería, edición de sonido, banda sonora, canción, corto animado.

Juan miguel: director, actor, actor de reparto, guión adaptado, película extranjera, película animada, fotografía, diseño de producción, maquillaje y peluquería, banda sonora, canción, documental, corto animado.

Juanma: director, actor, fotografía, montaje, edición de sonido, edición de sonido, canción.

Lauragb: director, actor, actriz de reparto, actor de reparto, película extranjera, película animada, fotografía, montaje, maquillaje y peluquería, edición de sonido, canción, documental.

Lola Mateo: director, actor, actriz de reparto, actor de reparto, guión adaptado, película extranjera, película animada, fotografía, edición de sonido, edición de sonido, canción.

Mar: director, actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto, guión adaptado, película extranjera, película animada, fotografía, montaje, efectos visuales, maquillaje y peluquería, edición de sonido, edición de sonido, canción, corto documental, cortometraje, corto animado.

Marina: director, actor, actor de reparto, película extranjera, montaje, maquillaje y peluquería, edición de sonido, edición de sonido, canción, cortometraje, corto animado.

Mesé: director, actriz, actor, actor de reparto, fotografía, montaje, edición de sonido, canción, corto animado.

Mireia: director, actriz de reparto, guión adaptado, película extranjera, película animada, maquillaje y peluquería, canción, corto animado.

Montse: Película, actriz, actor, actor de reparto, guión adaptado, película extranjera, película animada, fotografía, canción, corto documental.

Noelia: actor, película animada, montaje, maquillaje y peluquería, edición de sonido, edición de sonido, banda sonora, documental.

Pau Carné: , actor, guión adaptado, película extranjera, película animada, fotografía, diseño de producción, vestuario, montaje, maquillaje y peluquería, edición de sonido, mezcla de sonido, banda sonora, cortometraje, corto animado.

Pepe: director, actriz, actor, actor de reparto, fotografía, montaje, canción.

roberpeich: director, actor, actriz de reparto, actor de reparto, guión adaptado, película extranjera, película animada, fotografía, maquillaje y peluquería, edición de sonido, canción, documental, corto animado.

Rogelio V P Rogers: director, película extranjera, película animada, fotografía, diseño de producción, montaje, canción.

Tu hija: película extranjera, fotografía, montaje.

Víctor Julio Sánchez: Película, director, actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto, guión adaptado, película extranjera, película animada, fotografía, diseño de producción, maquillaje y peluquería, banda sonora, canción, documental, corto animado.

, ya que: dirección, fotografía y película extranjera no dan para ser considerada la ganadora del año., de sus problemas de producción o de no de arrasar entre la crítica (aunque sí entre el público)(actor, montaje y los dos dedicados al sonido, claro)., en un intento de demostrar que una industria tan testosterónica se abre por fin a la diversidad realmente existente. Por último, señalar que(actriz, actor secundario y guión adaptado),A continuación, la clasificación definitiva y el detalle de aciertos por participante:Felicidades Armadillo por tu buen resultado, ánimos para el año que viene a quienes han quedado en los puestos de cabeza o han mejorado respecto a ediciones anteriores. No puedo terminar sin mencionar el mal resultado familiar: excepto 2 miembros, el resto por debajo de 10 aciertos (se nos daba mejor antes); y por supuesto gracias a todos por participar.