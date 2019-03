, que es quien firma el guión de esta que ahora me ocupa, y por la cual ha optado alal mejor guión adaptado. Pienso que se lo merecía más que la que finalmente ganó --(2018)-- que lo arriesga todo al atractivo o a la vis cómica de los protagonistas, pero no deja apenas nada para el desarrollo de la trama y escenas clave. En cambio Holofcener se lo curra bastante más en ambos aspectos: dos personajes casi únicos (increíbles Melissa McCarthy y Richard E. Grant, ambos nominados y sin premio; en la de 2013 Julia Louis-Dreyfus y James Galdolfini en lo mejor de sus respectivas carreras) llenan casi todo el filme, involucrados a su pesar en. Como debe ser.En ambos títulos, el mismo desarrollo natural de las situaciones (sin abandonar lo cotidiano),. Holofcener cruza las vidas de dos seres humanos y las inserta en un trozo de vida inventado, casual y probable; y aunque el resto es ficción cinematográfica y sigue unas reglas, están debidamente disimuladas. A pesar de tratarse de una historia original y de una adaptación literaria se nota la misma mano sensible y delicada, descarnada y práctica, divertida y triste.narra la historia de un fraude literario, razón por la cual espectador está más predispuesto a ser indulgente, incluso a no reconocer ningún delito, porque todo lo llena la sincera admiración de la protagonista hacia los autores y autoras que imita. Lee Israel es una biógrafa de éxito que de pronto se da cuenta de que sus libros, los personajes que escoge para trasponer sus vidas en negro sobre blanco, ya no interesan al público. Y aunque es una buena escritora no se atreve incorporar su voz a su escritura, a hablar en primera persona, a compartir sus propias ficciones. A partir de ese instante, la desesperación le lleva a inventarse momentos desconocidos de la vida de personas famosas..., y aunque es el segundo largometraje de su directora --Marielle Heller, que debutó con la polémica y rompedora(2015)--(en femenino a pesar de la discordancia de género en los sustantivos),. Al fin y al cabo,es el testimonio de una perdedora que, gracias al libro con el que confesó y quiso expiar su falta, el mismo que la rescató de las sombras y que ahora adapta la película, se reivindica como ser humano imperfecto.