... Y además es un todo terreno como cineasta (no en vano es el tercero de una saga de guionistas televisivos) que conoce a la perfección los trucos de la escritura y la dirección cinematográficas. Tres series de TV --fuente de inspiración para muchas que vinieron después-- catapultaron su fama y demostraron su preferencia por el batiburrillo:(1997-2003), que combinaba vampiros y una cierta formalidad samurai;(1999-2004), un drama fantástico con más vampiros y(2002) una serie hoy de culto debido precisamente a su imposible combinación dey ciencia-ficción (no sólo de arquetipos y situaciones, sino de registros argumentales). Cancelada antes de tiempo, para losde Whedon, sus catorce episodios reúnen las dosis necesarias de malditismo, incomprensión y maestría anticipatoria, pero lo cierto es que --aunque la idea era ciertamente audaz-- es una serie muy desigual que habría necesitado mejores guiones para consolidarse. Pero Whedon supo negociar la cancelación de la serie a cambio de financiación para rodar un epílogo en forma de largometraje:(2005), donde consiguió encontrar el equilibrio perfecto de todos esos elementos, además de humor, parodia y hasta un punto de romance. Un filme impecable e irrepetible. En sus comienzos, siguiendo la estela de su padre y su abuelo, Whedon veló las armas en unos guiones bien escogidos --(1995),(1997)-- que le sirvieron para meter la cabeza en la franquicia Marvel, ya como guionista y director:(2012) y(2015). Entre estos dos títulos casi idénticos,, un registro opuesto al entretenimiento por decreto de la saga Marvel:(2012).: movimientos de cámara sincronizados con la posición de los actores, escenas largas y --teniendo en cuenta que adapta un conocido texto shakespeariano-- mucho diálogo., los nombres de los personajes (incluso las referencias coetáneas a la época en que se escribió el texto), completamente opuestos a los que asume la obra original,. La película cumple con nota y la mezcla de ambos mundos --separados geográfica, mental y temporalmente-- demuestran que el núcleo del texto shakespeariano mantiene intacta su vigencia.; es más, la película se beneficia con ello de una cierta impresión de irrealidad planificada, una elegancia y un lujo occidental que encaja sin problemas --y sin necesidad de actualizar los diálogos-- con el sentido general y particular de la obra., una vez superado esteinicial,Estoy persuadido de que. En estas comedias corales en las que todo el reparto exuda belleza, refinamiento, locuacidad y sensibilidad, en las que todos visten con elegancia y sus pequeñas disputas de amor se desarrollan en entornos idílicos, bien protegidos, con deliciosas comidas y alcohol ilimitados aunque nunca consumidos con desmesura, en las que todo parece casual pero no lo es;, digo,, al contrario, deseamos que en la realidad las relaciones se establecieran de este modo.--completamente superado en muchos aspectos--. Suerte que el hay géneros que todavía toleran que este ecosistema de usos, costumbres y sentimientos --casi exclusivo de ricos y nuevos ricos paletos-- sobreviva como ficción cinematográfica. Whedon ni siquiera se ha molestado en modificar las referencias geográficas del original literario, ni los linajes, ni la jerarquía tardofeudal que atraviesa y condiciona las relaciones de los personajes, ni tampoco sustituir algunas palabras del texto por pura coherencia (decir pistolas en lugar de espadas, que es lo que usan los actores en la pantalla). Ni siquiera eso se ha molestado en cambiar., uno secundario para la valoración del filme:; el otro,(que interpreta a la indócil Beatrice). Es una actriz que ya había llamado mi atención en una breve intervención en un episodio de la segunda temporada de(2005-2014) y que ahora, gracias a, ingresa con todos los honores en mi