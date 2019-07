; está claro después de haber visto el reguero de filmes cada vez más "auténticos" y "sin censura" que les dedican. Se nota quede las que no tenemos ni idea qué hacen y qué piensan pero aun así estamos convencidos de que bordean peligrosamente los límites de la corrección,(por edad y falta de inhibiciones). El público --los hombres-- las desea en la oscuridad de sus comedores en la madrugada, frente a la fría luz azul de sus pantallas táctiles, en la desolación de unos matrimonios fracasados y aburridos. Quieren tocarlas, verlas desnudas en sus habitaciones, espiarlas para ver lo que hacen cuando están a solas...porque contiene un alto voltaje no sólo de incorrección política, sino directamente de ilicitud,; en argumentos más o menos transgresores, divertidos, inteligentes y apocalípticos --en su mayoría exagerados--(1995),(2003),(2012)... Puede que el género suela acertar (aunque sea parcialmente) el diagnóstico, que aísle causas con certeza,, un magma letal que pudre todo lo que toca. El correlato implícito de esta idea --del filme en conjunto, de todo el género-- es que, pero también para evitar que nos desborden y cuestionen nuestros valores.. En este sentido,revelaciones ilícitas, situaciones contundentes, chicas comentando los acontecimientos desde esa perspectiva distorsionada que algunos podrían confundir con revolucionaria. La película apenas aporta un matiz intelectual (un paralelismo que es difícil que pase desapercibido), pero, paradójicamente, es el elemento que delimita el marco mental desde el que lo analizará y juzgará el espectador: la historia se sitúa en la ciudad de Salem, famosa por la quema de brujas que tuvo lugar en 1692 y aún más por la obra de teatro que Arthur Miller estrenó en 1953. Queda claro el paralelismo que intenta Levinson pero,(adolescentes contra adultos, chicas que se toman la revancha contra los chicos), la impugnación de una generación supuestamente no corrompida por una educación carca que trata de arrebatarles su poder, someterlas y relegarlas al lugar que la sociedad patriarcal reserva a chicas como ellas. A mí, en cambio, me parece la historia de unas adolescentes de buen ver cuyo único delito es despertar pasiones no buscadas ni deseadas a las que de pronto se les va la olla y acaban proporcionando al pueblo un bonito espectáculo de violencia que la mayoría interpreta como toque de atención, denuncia, rebelión, qué sé yo...; un plano casi clavado y con idéntico significado de claro homenaje a... Cuando los hombres comprenden que están fuera de su alcance (por edad, posición, propósitos) surge entonces un furibundo deseo de venganza,(a estos adultos incompletos les mueve la misma lógica básica y exagerada que a las adolescentes a las que tratan de injuriar). Y poco más:. Mismos conflictos, casi las mismas reacciones, sensualidad y sexualidad omnipresentes y en cuidadoso segundo plano, ausencia de arrepentimiento por combatir en el mismo territorio --y con las mismas armas-- que los hombres en este mundo lamentable de miradas masculinas.En corto y claro:(exactamente lo que no pudieron hacer las brujas quemadas en el siglo XVII); la fascinación sensual de ver a adolescentes sexys empuñando un arma, humillando a los chicos/adultos de la misma manera que ellos a ellas.... Padres, profesores, adolescentes: nadie sabe salir del lío en el que todos juntos nos hemos metido.