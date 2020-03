, a cuyo autor admiro por su capacidad explicativa, claridad y análisis sintético. Propongo que te empapes de contexto con él y así lo que viene a continuación no se parecerá tanto a una pataleta desconectada de la realidad.Porque acabo de ver(2019) y--el único que no hemos encarado de frente contra la corriente--. No nos engañemos: el capitalismo del siglo XXI es el mismo que describen en toda su crudeza los libros de texto escolares: por un lado, una mayoría social viviendo en unas condiciones increíbles de injusticia, explotación, sueldos de miseria, semiesclavitud y ausencia de derechos...; por otro, una minoría de privilegiados beneficiados por la lotería genética y la herencia definiendo las reglas del juego y ocupando prácticamente todo el espacio del bienestar., causa directa de un contraste entre pobreza y riqueza tan escandaloso que ya ni siquiera las series y películas ideológicamente más conservadoras se atreven a maquillar semejante escándalo.(político, no lo olvidemos): mitificación fetichista del crecimiento infinito, ridícula presunción de recursos naturales inagotables, ceguera ante las irreversibles modificaciones en el ecosistema que provoca la actividad humana, perpetuación de la desigualdad formal gracias a ideologías parafascistas, indecente exhibición de opulencia palurda y ridícula por parte de los privilegiados... Losquizá hayan sido la única época en la que el capitalismo estuvo bajo control gracias a la socialdemocracia y una izquierda radical aún no integrada en el Sistema; durante ese extraño interregno de redistribución de la riqueza la mayoría de indicadores del bienestar (democracia, protección de los derechos laborales, redistribución de la riqueza vía impuestos...) marcaron máximos que nunca más se han repetido.--por tradición histórica, por ser los responsables del invento--. O simplemente lo que sucedió en este continente es que las élites extractivas consintieron esta limitación parcialmente desfavorable porque a cambio tuvieron barra libre para orientar su depredación hacia territorios exteriores (en el pasado esa válvula fue el colonialismo; pero cuando ese chollo se acabó el objetivo fueron los mal llamados países en vías de desarrollo). La cosa es que: si funcionó una vez --se preguntan-- ¿por qué no otra?, desde los orígenes de la Revolución Industrial,. En los ochenta el capitalismo se largó a China, al norte de África, a la India, y allí siguió funcionando como en el siglo XIX; y mientras tanto, en Europa se garantizaban legalmente ciertos derechos laborales en la reserva artificial del liberalismo socialdemócrata. Nos importaba una mierda lo que sucediera más allá de nuestras fronteras (siempre nos ha importado una mierda todo lo que suceda más allá de lo que consideramos nuestras fronteras). Esta táctica del avestruz, con el cambio de milenio, cuando estos mercados no regulados (China, Corea, India...) se convirtieron en una amenaza real al liderazgo económico occidental, ya no sirve.. Como ya he dicho, todo esteintroductorio viene a cuento del impacto que me ha dejadoy, en el momento de escribir esto, a que sigo procesando sus secuelas. Se trata de un documental que sacude de golpe la autocomplacencia que blinda nuestro bienestar protegido por fronteras, decretos y toneladas de legislaciones proteccionistas; y también un serio toque de atención a la ceguera de los políticos estadounidenses (y, por extensión, a los de todo el Occidente democrático).: para ellos,. El problema es que hasta que no nos trasladan a la fuerza al bando de las víctimas, nos aferramos a nuestro egoísmo y al bienestar menguante que nos permiten los sucesivos recortes. Ilusos. Ingenuos. Tontos.(el capital chino invierte en una fábrica de componentes para automóviles en una de las zonas más deprimidas de EE UU, justo donde General Motors cerró su planta y dejó en el paro a mucha gente): 1) la lucha por las condiciones laborales que tuvieron en su anterior empleo (sindicación, seguro, ocho horas), algo que no debe considerarse parte de una coyuntura que ataca a la rentabilidad, sino unos mínimos necesarios; 2) esta reivindicación obrera tiene por escenario la cuna del capitalismo más despiadado, en el país que ha hecho del liberalismo más salvaje y desprotector su bandera y 3) los capitalistas insensibles que ahora explotan a los trabajadores ¡son chinos!, oligarcas enriquecidos en un país que formalmente sigue siendo un régimen comunista, el producto de una ideología revolucionaria que nació para proteger los derechos de unos obreros cuyas sus élites privilegiadas (siempre las élites) niegan a la población.Del capitalismo, poco nos debe sorprender a estas alturas, pero después de ver el documental de Steven Bognar y Julia Reichert resulta muy complicado argumentar a favor del comunismo realmente existente hoy día sin quedar atrapado en devastadoras contradicciones. Podremos poner en valor algunas conquistas del pasado, la fuerza motriz que tuvo para transformar el mundo y las condiciones de vida de gran parte de la humanidad; pero lo cierto es que la política y laeconómica que representa hoy China es una patochada indefendible, un anatema hasta para el propio Mao Zedong en caso de que resucitara (gran idea para una comedia), una sociedad aún más explotadora que la que exhiben los gobiernos a los que China considera sus rivales ideológicos.: cuando las condiciones laborales que EE UU impuso al mundo subdesarrollado durante décadas, China las impone ahora en el corazón de esa América arrasada por el cierre de sus factorías autóctonas y la decadencia de un estilo de vida prometido.. No sólo porque las sufren en primera persona, sino porque se las imponen desde China, el país donde la economía USA se hizo fuerte gracias a los bajos costes laborales y la ausencia de derechos. Los empresarios chinos que se han enriquecido gracias a esa mutación cancerosa del capitalismo aterrizan ahora en EE UU para implantar el mismo modelo que EE UU pidió a China que extendiera como condición para invertir allí.retrata una cruel inversión de roles, liderazgos y valores que le ha caído encima a los orgullosos estadounidenses. ¿Lección moral? Puede, pero sobre todo retroceso intolerable para los que pagan el pato.. Hay que reaccionar ante esto igual que ahora nos encanta hacer cuando hay por medio desgracias familiares o desastres naturales. No hay nada asegurado en esta vida, no hay cosas que se nos deben porque sí. Recuerden: la gasolina está a punto de acabarse, no habrá agua potable para todos, ni playas en verano por culpa de la subida del nivel de los océanos, ni cuatro estaciones (pasaremos sin transición del verano al invierno...)....