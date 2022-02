. Para exorcizar sufrimientos, para enorgullecerse de unas vivencias que el paso del tiempo ha convertido en heroicidad, para presumir como testimonio directo de una felicidad dilapidada, extinguida también; como una forma de apuntarse a esede compromiso artístico que a estas alturas es casi una exigencia; para recuperar una visibilidad como artista tras años de encargos alimenticios y aceptar --finalmente-- que el estilo y los temas de los primeros títulos eran lo que mejor sabían hacer, aquello por lo que el público les recordaría siempre... Un poco de todo esto concurre en el Kenneth Branagh que ha dirigido(2021).No con la misma contundencia y perfección que Malle en(1987), ni con la inapelable intensidad de Cuarón en(2018), perocomo el director todo terreno --comparado a menudo con Orson Welles-- que(añadiendo además un inequívoco toque moderno)firmemente anclados en géneros populares.(1991) y(1992) son, respectivamente, su segundo y tercer filmes, y todavía se puede decir que son hitos sólo igualados parcialmente en filmes posteriores. Pocos arranques han sido tan fulgurantes y tan sorprendentes como el de Branagh.De manera que, con una escena que borra de un plumazo un descarado retrato idealizado de la infancia del director;, con toda la fidelidad y el presupuesto posibles,. Los personajes, los momentos definitorios, todo resplandece sin moderación, quizá para servir de contraste con los momentos en los que la violencia debe adueñarse del relato;(la familia, los amigos, la comunidad, los juegos, los primeros amores)--Branagh ni siquiera ofrece un poco de contexto para no iniciados--, clonado una y otra vez en todas las importantes: tras el desarrollo de la acción, suena el fragmento de una canción de la época (un éxito rockero y popular, bien conocido de su público) para puntuar el relato, incrementar el nivel de nostalgia en algunos y dar paso a la siguiente escena.de primer nivel, con una gran selección de canciones icónicas, nostálgicas, representativas, atemporales;(al menos en mi caso).Al final,, ya sea para celebrar una victoria o dar por acabada una humillante derrota,, esperando un giro radical que modificara mi impresión primera y que el resto de la película no consiguió alterar. Pero dos días después, una interesante reflexión de Manuel Vilas sobre por qué a la música de Mozart nadie le exige función social y, en cambio, sí se le pide a la literatura (y yo añadiría que al cine y a cualquier medio narrativo) me hizo rebajar mi dictamen.