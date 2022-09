Les choses humanines (2019) de El acusado (2021) es, antes que cualquier otra cosa, un ejemplo casi perfecto de cine sociológico que prefiere diluir la narración en beneficio de una cuidada exposición del tema principal. Basada en la novela(2019) de Karine Tuil , una escritora caracterizada por su tono crítico y social, y coadaptada y dirigida por el actor y director israelí Yvan Attal,

No solamente por la, ni por el(incluyendo los lapsos temporales en caso de que la historia dé un salto), sino por(que posibilitan una serie de conflictos cartesianos entre ley y deseo completamente de manual). Es un recurso que el telefilme televisivo de sobremesa yhan devaluado profundamente, pero que aquí recupera parte de su eficacia, aunque sea a costa de. Enseguida se aprecia que, buscando exponer carencias, abusos, dilaciones, insensibilidades...; en definitiva, las zonas oscuras o poco conocidas de un proceso delicado y doloroso.: el acusado, los padres del acusado --divorciados pero realineados para apoyar a su hijo--, los padres de la víctima -- él es, para colmo, la pareja actual de la madre del acusado--, los funcionarios, los abogados, los jueces, los que lo ven desde fuera... Todos tienen su momento y aportan elementos para debatir y reflexionar.En corto y claro:, esos personajes cuya contribución no modifica lo esencial del planteamiento, pero. Demasiada corrección y esfuerzo de contextualización para que al final, el desmenuzamiento judicial del episodio (lo que sucedió la noche de autos). Y, por descontado,, ni deshacer el daño infligido/sufrido, o tener que convivir con él para siempre.; así de volcado está en su declarado objetivo de no dejar ningún cabo suelto ni olvidar algún aspecto del problema. En definitiva,con una historia que ciertamente deja pasar unas cuantas oportunidades para demostrar que es algo más...