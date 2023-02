La quiniela de los Oscar 2023 de Sesión discontinua

la 95 edición de los Oscar parece que vuelve a sucumbir a la fiebre asiática, esta vez en una variante de origen (parcialmente) chino, de la mano de los Daniels, un tándem formado por los estadounidenses Daniel Kwan y Daniel Scheinert, los cuales se forjaron un nombre en la industria haciendo vídeos musicales y desde hace poco triunfan con un cine entre surreal y fantástico. Su película Todo a la vez en todas partes (2022) apunta a la ganadora absoluta de este año, seguramente por su indiscutible conexión formal y argumental con una generación más joven que reacciona bien ante la mezcla de ciencia ficción, humor y tecnologías imposibles que proponen. No es que sea un gran filme --admito que renuncié a escribir una crónica tras haberlo visto-- pero puede atraer por su profunda falta de complejos narrativos. Ya le venía haciendo falta a Hollywood un título así... Una vez superado (más bien olvidado) el shock del bofetón del año pasado,, esta vez en una variante de origen (parcialmente) chino, de la mano de, un tándem formado por los estadounidenses Daniel Kwan y Daniel Scheinert, los cuales se forjaron un nombre en la industria haciendo vídeos musicales y desde hace poco triunfan con un cine entre surreal y fantástico. Su película. No es que sea un gran filme --admito que renuncié a escribir una crónica tras haberlo visto-- pero puede atraer por su profunda falta de complejos narrativos....

: de nuevo Spielberg nominado por el ajuste truffautiano a su infancia con(2022), que no creo que se lleve muchos premios --igual que sucedió el año pasado con(2021)-- a no ser que los académicos hayan votado con el mismo furor proselitista que hizo triunfar a(1988) en filme internacional y a(2011) le otorgó cinco premios técnicos y 6 nominaciones a los pesos pesados del palmarés.: James Cameron se atreve con una segunda parte de(2009), como si esta historia no hubiera dado ya de sí todo lo que podía (excepto en la exhibición de efectos visuales, claro).(2022), como si de pronto los cincuentones que renegamos de(1986) hubiéramos descubierto en ésta valores y significados ocultos que la convertían en un título de culto, anticipatorio, repleto de guiños cuyo sentido sólo hoy podían cobrar sentido y hacían ineludible la continuación. La edad a veces nubla el juicio...Antes de terminar y dejaros a solas frente al voto,, una historia original de Akira Kurosawa (el filme opta también al premio al mejor actor para Bill Nighy);, que ha colado entre las finalistas a película y guión adaptado a(2022), interpretada entre otras por Rooney Mara y la mismísima Frances McDormand.