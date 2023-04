No todas las personas deben enfrentarse a ella. No es una etapa de la vida que debamos atravesar obligatoriamente, sino que muchos nos vemos inmersos en ella de pronto, fruto de decisiones y circunstancias que nunca pensamos que, en conjunto, nos convertirían en una bisagra generacional. Me refiero a ese circo de tres pistas con el que a veces deben lidiar los adultos de mediana edad, en medio de dos generaciones que requieren cuidados, atención y consumen prácticamente todo nuestro tiempo: hijos en plena infancia, padres en declive físico y mental que necesitan que nos hagamos cargo de sus cosas, de su día a día, porque ellos ya no pueden (lo cual implica unas cuantas decisiones dolorosas) y, para rematarlo, un trabajo a tiempo completo que les obliga a hacer malabarismos para atender a todo. Cuando te ves ejerciendo de maestro/a de ceremonia en todo ese desbarajuste doméstico y sentimental, ahí te das cuenta: tu vida se ha convertido en una bisagra cuya función es mantener unidos a hijos/as abuelos/as, padres y madres. Y sobre la generación que está en medio recae la responsabilidad de todo, sin apenas tiempo ni ánimo para retirarse a su espacio, a su intimidad, a sus pensamientos, a sus silencios. La guinda del pastel, la que suele interesar al cine, es cuando, además de todo esto, uno/a se empeña en invertir en su relación, dedicarse a buscar una nueva o --y esto es lo más atractivo para cualquier guión que se precie-- procurarse un orgasmo sin compromiso. La fase bisagra de la vida significa que estás en la intersección de muchos acontecimientos e intereses cruzados y, aunque comprendas y aceptes que te ha tocado acompañar a quienes te precedieron y a los que te sucederán, el esfuerzo que exige puede provocar que te acabes pudriendo interiormente por falta de automimitos.



Leyendo esta entrevista a su directora, es inevitable inferir que Una bonita mañana (2023) es una catarsis fruto de su propia fase bisagra. La vida de Hansen-Løve es, hoy por hoy, una tormenta perfecta: 42 años, divorcio ya no reciente, hija adolescente, hijo pequeño, profesión mediática y absorbente, singular balance biográfico respecto a sus antepasados (padres y abuelos)... Con todo, Mia no se esconde en absoluto: "La película está guiada por una gran tristeza, digámoslo claramente, por un duelo que intento superar escribiendo este proyecto". Sin embargo, el resultado final es muy distinto al que quizá lo puso en marcha: la película irradia una alegría y una positividad que se encastran entre tantas tristezas y sinsabores sobrevenidos...



. Porque, de una endiablada e inexplicable manera, la interpretación de Seydoux es lo opuesto al propósito inicial del filme: es imposible no conmoverse ante sus reacciones, su sensibilidad, su sencillez en la expresión de sentimientos, la ternura que es capaz de aflorar a su rostro casi sin transición, sin que resulte chocante ni forzado.... Es casi la misma combinación de melancolía ante la incomprensión y/o falta de encaje social y de análisis racional a través de los diálogos que hemos visto en la filmografía de Rohmer, al cual Hansen-Løve no se cansa de reivindicar porde sus películas. Una opinión que comparto al cien por cien, a pesar de que su filmografía sigue provocando en las grandes audiencias (al igual que en el momento de su estreno) un gran rechazo, por considerarlas demasiado anodinas, clasistas, distantes o directamente pedantes. Quienes hablen a través de recuerdos o no hayan visto sus películas, que repasen/descubran sus filmes y luego maticen sus. Es el mismo estigma que persigue a la obra de Hergé (el creador de Tintín ): la irrefutable modernidad de su técnica y la complejidad incremental de sus álbumes queda siempre eclipsada por el conservadurismo político, colonial y hasta racista de su ideología, la cual, inevitablemente, es palpable en sus primeras obras. Muy pocos admiten el largo proceso --que ocupó casi toda su trayectoria-- por el cual reniega y modifica de muchas de sus premisas de juventud. Tan ciertas son las acusaciones sobre el tono como inapelables los méritos artísticos y su influencia posterior.(como la mañana a la que remite en título). Quienes han experimentado la fase bisagra de la vida comprenden perfectamente esos momentos de inefable bienestar, tan imprevistos como fugaces., especialmente cuando queramos reciclar tristeza en trazas de alegría.