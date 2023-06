: narrativos, técnicos y de equipo. En el primer bloque, destaco--al estilo de(2018), pero con un argumento diametralmente opuesto--, encajando todos los sucesos en una serie de videoconferencias encadenadas entre dos únicos personajes (en la época del rodaje medio mundo acabábamos de salir del confinamiento por la covid, así que sin duda ese encierro forzoso sirvió de inspiración).(el segundo bloque),: mínima dotación de cámaras, espacios domésticos que sirven únicamente como fondos de pantalla, un buen de montaje digital y una selección de sonidos de aplicaciones móviles de sobras conocidas para hacer olvidar que es una película, no el móvil en nuestras manos. Y por último,: la actriz principal --Natalie Morales, de origen cubano y nacida en Miami-- que además dirige, coescribe el guión y produce; el actor principal --Mark Duplass-- es el responsable de la otra mitad del guión (un poco como sucedió con Ethan Hawke y Julie Delpy en las dos últimas entregas de la trilogía(1995, 2004, 2013) de Richard Linklater) y también de la producción. Un director de fotografía, una editora y un montón de colaboraciones desinteresadas. No puedo no volver a mencionarlo:Una profesora de español para extranjeros que vive en Costa Rica es contratada por el miembro más alocado de una pareja gay de Miami como regalo inesperado. De manera que,. Por razones muy parecidasque intercala las lecciones y unas cuantas conversaciones asíncronas --inapropiadas, reveladoras, anticipatorias--, las mismas con las que parece que el planeta se siente tan a gusto últimamente.que, sin duda, en el momento de su distribución, fue recibida como otro producto de ficción resultado de un parón mundial obligado y que algunos --como Morales-- superaron a base de imaginación.--sobre todo a medida que se alejan en el tiempo--,. Para quienes la revisen con años de distancia, siempre quedará la originalidad formal para compensar esa significación coyuntural perdida.