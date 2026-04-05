: una historia firmemente anclada en el punto de vista de Linda (una gran actuación de Rose Byrne, una de las nominadas este año a mejor interpretación femenina protagonista), una madre desbordada por la letal intersección de tres colapsos simultáneos de los principales sistemas que nos proporcionan estabilidad, ayuda y consuelo: la familia, el estado del bienestar(románticas, laborales, sociales...), transformando cualquier experiencia en un sofisma performativo., empezando por el título original, mucho más explícito que la traducción para el estreno en España:. Y es que las películas de denuncia o crítica empoderante hace tiempo que extreman el sufrimiento para dejar muy claro su mensaje, pero también para conmover a las audiencias con un drama a la altura. Todo vale para mantener nuestra atención, una materia prima escasa y muy valiosa en estos tiempos.: a la debacle de sus protecciones vitales se suma un incidente imprevisto que obliga a madre e hija a abandonar su casa.: el punto de vista no abandona ni un minuto a Linda (a su hija no le veremos el rostro en ningún momento ni sabremos exactamente qué le pasa, porque su enfermedad no es causa, sino consecuencia de todo lo que debe soportar su madre), y luego y unos secundarios que compiten entre sí en incompetencia e insensibilidad a la hora de afrontar o responder a las demandas de ayuda de tan desesperada mujer. Un compañero terapeuta, que no la escucha; una de sus pacientes de Linda, obsesionada por no poder ofrecer a su bebé una absoluta e irreal garantía de crianza segura(interpretada por la propia Bronstein)a la hora de ayudar y reconfortar a los pacientes.pero que anticipa descaradamente, sobre la bocina y de cualquier manera un desenlace esperanzador.