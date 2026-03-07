Aún estoy aquí (2024) del veterano Walter Salles, el cine brasileño vuelve a a la carga con un nuevo filme ambientado en uno de los períodos más tristes y convulsos de su historia; aunque esta vez --sin duda por la pertenencia de su director, Kleber Mendonça, a una generación más joven-- la crónica tiene más de recuerdo y de recreación que de crítica y de reivindicación. Salles le habla a la misma generación que le tocó combatir y superar el dolor que aquellos tiempos, mientras que Mendonça lo hace a la juventud brasileña, que seguramente considera aquellos sucesos como algo superado, sin consecuencias en su presente y, sobre todo, ajeno a su realidad (más o menos como a los jóvenes españoles la dictadura franquista). Una diferencia que también se nota en el punto de vista, el formato y los recursos escogidos para contar la historia. Hay un salto narrativo y artístico en la manera tan diferente de abordar el tema de la violencia y la represión políticas: la injusticia, el sufrimiento, la explicación de los motivos ideológicos o la recreación de hechos históricos no ocupan el primer plano, sino el día a día de la supervivencia, los momentos duros y los ridículos, la solidaridad... Los aspectos políticos, los hitos de la lucha, las motivaciones individuales, quedan completamente fuera de plano, apenas mencionados al vuelo en algún diálogo. Sin duda El agente secreto (2025) es la película de alguien que escuchó a sus mayores hablar sobre unos tiempos que nunca acabaron de ser testimoniados y analizados en su totalidad (su director tenía nueve años en la época en la que transcurre el filme). El caldo de cultivo ideal para mitificar, distorsionar y, por supuesto, ficcionar. Cuando aún no se han apagado los rescoldos de(2024) del veterano Walter Salles,; aunque esta vez --sin duda por la pertenencia de su director, Kleber Mendonça, a una generación más joven--. Salles le habla a la misma generación que le tocó combatir y superar el dolor que aquellos tiempos, mientras que Mendonça lo hace a la juventud brasileña, que seguramente considera aquellos sucesos como algo superado, sin consecuencias en su presente y, sobre todo, ajeno a su realidad (más o menos como a los jóvenes españoles la dictadura franquista).. Hay un salto narrativo y artístico en la manera tan diferente de abordar el tema de la violencia y la represión políticas: la injusticia, el sufrimiento, la explicación de los motivos ideológicos o la recreación de hechos históricos no ocupan el primer plano, sino el día a día de la supervivencia, los momentos duros y los ridículos, la solidaridad... Los aspectos políticos, los hitos de la lucha, las motivaciones individuales, quedan completamente fuera de plano, apenas mencionados al vuelo en algún diálogo. Sin duda(2025) es la película de alguien que escuchó a sus mayores hablar sobre unos tiempos que nunca acabaron de ser testimoniados y analizados en su totalidad (su director tenía nueve años en la época en la que transcurre el filme). El caldo de cultivo ideal para mitificar, distorsionar y, por supuesto, ficcionar.

, empezando por la leyenda urbana de la pierna peluda que atacaba a noctámbulos, prostitutas y gais por la zona de Recife. Una noticia tan falsa como chusca que se convirtió en una metonimia real de la represión: para la gente, hablar de la pierna peluda era un rodeo que permitía visibilizar (al menos eso) a los colectivos perseguidos por el régimen de Ernesto Geisel. Con la excusa de echar más leña al fuego en una historia que nadie tomaba en serio, colando en el texto palabras prohibidas como gay o prostituta; y eso era suficiente para que todo el mundo recordara que había una persecución contra ellos. Todo el mundo sabía, sin necesidad de explicitarlo, qué significaba la pierna peluda. Mendonça lo incluye en su película de una forma muy cinematográfica, manteniendo el tono surreal y humorístico de la anécdota, como una subtrama de serie B que sirve de contrapunto a la principal. Los jóvenes se divierten y conectan enseguida con ese tono paródico tan de ahora, mientras que los más veteranos valoran la forma tan original de revisarla sin sacrificar su verdadera significación política., no necesita enfatizar dramáticamente los diálogos o los momentos clave (que es como se hace ahora, rozando casi siempre la obviedad). Basta con unas interpretaciones contenidas que expresan lo suficiente, con verismo y sin paternalismo maniqueo.. La inmersión en la vida de Armando/Marcelo se hace sin rótulos introductorios ni una narración enque haga el comentario de las escenas a la vez que las explica (otra de las señas de identidad del estilo cinematográfico de estos tiempos, junto con la parodia).. Y finalmente el epílogo en la época actual, que se abre paso muy lentamente en medio de las escenas principales, sin desvelar su propósito, hasta que ocupa el primer plano en los últimos minutos para presentar un balance desde un presente desmemoriado por conveniencia, casi por un convencimiento íntimo de que nos va en ello la supervivencia, una especie de desacuerdo íntimo y nunca verbalizado de que no compartimos algunas decisiones y actitudes de nuestros antepasados.. Que cada cual extraiga los suyos.. El resto consiste en una crónica contada con mucho aplomo y una notable aceleración expositiva --excesiva a veces--, sin permitir que la crudeza se transforme en sentimentalismo a granel.