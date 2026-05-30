Experimentación. Imperfección. Entretenimiento (Exit 8)

"Exit 8" (2025) del japonés Genki Kawamura logra equilibrar un género (el del terror experimental), interesar y entretener a las audiencias.

. La medida de la capacidad de renovación de un filme, del tipo, género y duración que sea. El núcleo donde se produce la fisión de nuevos hallazgos narrativos. No todos los filmes la practican conscientemente, y es por un motivo: es arriesgado y puede comprometer la financiación presente y futura. Pero entonces se produce una curiosa paradoja:. Revisar. Errar. Reutilizar. Descubrir. La alternativa a no hacerlo es aún peor: poco dinero y pocas ideas. La peor combinación para cualquier producción cinematográfica.. Sigues siendo una promesa.En su segundo largometraje como director, el japonés Genki Kawamura ha decidido cambiar completamente de registro --tras la melancólica(2022)-- adaptando un videojuego que lo petó en 2023 ().--(2025)--. En eso no ha arriesgado demasiado; sabe que el terror se presta como pocos géneros a estos formatos., donde en cada recorrido es necesario superar una prueba diferente e imprevista antes de acceder al siguiente nivel. Cada iteración va revelando poco a poco no sólo la naturaleza del juego y la estructura de la película, sino ahondando en la disyuntiva vital en el que estaba inmerso el protagonista en el momento de quedar atrapado. En segundo lugar,(no sabemos nunca a ciencia cierta si lo que vemos es real, parte del juego o la imaginación distorsionada del protagonista),. La primera vez que sucede resulta sorprendente, abriendo la historia a una complejidad que hace más llevadera la tozuda repetición del mismo recorrido y la obsesión por pasar la prueba. Pruebas en las que cabe todo: retos alineados con el objetivo de cualquier videojuego, posibilitar alardes de efectos especiales --incluido un clarísimo homenaje a(1980)-- y fragmentos sentimentales bastante pillados por los pelos. Pero todo se sostiene porque el terror experimental lo aguanta casi todo.. Sabemos que--en estas circunstancias--. Al final, como no podría ser de otra manera, el propio filme provoca que el espectador desconfíe de cuál es la verdadera solución del juego. Porque tanto da qué es verdad y qué es mentira, la cosa va de pasar un buen rato y no quedarse con la sensación de que existe una única realidad.