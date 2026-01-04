«En muchos sentidos, la labor de un crítico es sencilla. Arriesgamos muy poco y sin embargo disfrutamos de una posición privilegiada sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su persona a nuestro juicio. Vibramos con las críticas negativas, que son fáciles de escribir y de leer.

»Pero existe una amarga verdad que los críticos debemos enfrentar: en términos generales, un simple pedazo de basura tiene más valor que todas nuestras críticas juntas. Sin embargo, a veces el crítico arriesga algo, y eso sucede en el descubrimiento y la defensa de algo nuevo. El mundo es a veces injusto con los nuevos talentos, las nuevas creaciones y los nuevos amigos».

(Brad Bird, 2007)