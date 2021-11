Hasta quien esto escribe, que tenía 14 años cuando se estrenó la película, comprendió al poco de saber de su existencia, que Ingrid Bergman --en la que sería su penúltima interpretación--,--joven y prometedora actriz en pleno ascenso-- y el director de directores:(para bien o para mal). Aunque esto lo comprendieron los públicos, los exégetas y los creadores unos cuantos años después. En realidad, lo que más atrajo mi atención, fue la coincidencia de apellidos del director (que asociaba por entonces a cine pesado y deliberadamente opaco) y una de las protagonistas (estaba aún bajo el influjo de la belleza de la Bergman en su mejor época). Y también lo de reunir a artistas que nunca habían trabajado juntos antes de que ya no fuera posible: repartos repletos de famosos --como(1977)--, o duelos interpretativos que culminaban tras sendas y exitosas carreras por separado --(1972)--.Pero. No estamos ante el testamento cinematográfico de su director --aún tenía que rodar(1982), en formato serie y largometraje, como hizo con(1973), y unos cuantos telefilmes--,que había ido puliendo a base de ensayo y error y que, hasta ese momento (gracias a sus películas de los cincuenta y sesenta que cimentaron su fama), sólo había calado en audiencias minoritarias, convirtiéndolo en factótum y santo y seña de su elitista idea del arte. Un estilo que además encajaba deliberadamente con los temas y obsesiones que rondaron siempre a Bergman, vinculados a menudo con la religión, la soledad, los traumas del pasado y/o la frialdad de trato entre padres/madres e hijos/hijas.en las que se mezclaba un morboso componente de relevo y de fin de ciclo (la Bergman estaba ya enferma y moriría cuatro años después) y de duelo de interpretaciones en el que cortocircuitaban ficción y realidad; y fue--sin renunciar a sus temas y dramas de siempre--, dejando que se expresaran esta vez a través de ambientes y personas accesibles, cercanas a las audiencias que desconocían y/o despreciaban su cine y con las que --¡por fin!-- se podían identificar.a situaciones y anécdotas menos atormentadas y complejas. No me refiero a los dilemas ni a las discusiones de los protagonistas de, sino a la forma que tiene Bergman de presentar los distintos elementos del drama.: 1) la, dejando que los intérpretes demuestren su técnica y su preparación del personaje, permitiendo que la interacción entre ellos y hasta la improvisación surjan si es necesario; 2)(recuerdos, explicaciones, divagaciones) de las actrices. Son cambios bruscos que ya no extrañan ni suponen ningún problema para la inmensa mayoría de las audiencias., un estilo a disposición de quienes busquen todavía un drama sustentado en las interpretaciones y no tanto de las situaciones. Podemos seguir su alargada sombra incluso en la filmografía de cineastas que no se consideran a sí mismos pedantes ni complejos, y aun así recurren a algunas de las reglas propias del drama bergmaniano. Es indudable que, ni siquiera las escenas centrales de la historia,. En este sentido, la película es la culminación de un proceso de maduración creativa que abarca, al menos, cinco años., fruto de dinámicas y obsesiones de otro tiempo, las de nuestros mayores cuando se enfrentaban sus mayores,que hoy identificamos indebidamente como un invento de Oprah . Visto con la suficiente perspectiva,(seguramente los que él mismo arrastraba),, cuyas grietas se hacían entonces visibles y hoy se muestran como simas infranqueables que alimentan el debate político y social pero --y eso es lo bueno-- impiden cualquier vuelta atrás. En definitiva,--no como título aislado, sino como resultado de un proyecto estilístico que abarca casi una filmografía--, ya sea sesudo, comercial, independiente o vanguardista.