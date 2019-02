: no sólo por la caída del muro,--con su excelente(1989)--,. Por fin una película de distribución planetaria que ponía en primer plano unos personajes que, hasta entonces, apenas habían asomado a la pantalla como secundarios en el cine de Hollywood; y también unos. A pesar de una denuncia tan verdadera como contundente (o quizá precisamente por eso), Lee aún no pertenece a la élite de su gremio, permanece en una antesala perpetua en la que sus filmes son nominados como signo inequívoco de valoración artística, pero todavía no un premio individual, el que verdaderamente le consagraría. Mientras tanto,que a pocos dejan indiferentes, y en cada nuevo título, confirma la existencia de un estilo característico que el público acepta y valora:. Por encima de la desigualdad, del racismo y de la violencia planea el humor paródico de Lee, una variante inteligente del, el clásico personaje secundario que cuajó en el cine ochentero y todavía se resiste a desaparecer en según qué géneros y gracias a más de un actor/actriz de marcada vis cómica.Sin embargo,: el objetivo general del filme sigue siendo el mismo que el de buena parte de su filmografía anterior (el contrarrelato en clave negra de momentos clave en la historia de EEUU), pero. Si Lee hubiera eliminado esos momentos no nos habría parecido auténticamente suyo (tan habituados estamos a que la diversión oxigene o haga de contrapeso a instantes duros y violentos).(siempre esperamos, y casi nunca nos equivocamos, el comentario gracioso, la reacción ridícula marca de la casa que arruina el conjunto).Esta vez la historia se centra en el movimiento universitario negro de principios de los años setenta, en sus justas reivindicaciones por la igualdad real y sus debates sobre la necesidad de cambiar, de lograr una liberación más allá de de la jurisprudencia y la legislación: un auténticoejercido exclusivamente por negros, unque no incorpore los flagrantes errores cometidos por los blancos. En cambio, el esquema dramático que lo sostiene es bastante convencional: protagonista dividido entre su lealtad profesional y sus sentimientos amorosos.--por desgracia----¿qué diferencia hay entre esto y las?--, con la necesidad de posicionarse y resistir ante una amenaza de involución ideológica., ya que todo el metraje anterior está atrapado en esa contradicción que su propio estilo cinematográfico ha contribuido a propiciar. ¿Culpa suya o nuestra?