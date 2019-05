, por su habilidad para describir un mundo habituado al abuso, la injusticia y, en el caso de(2018), la insensibilidad a todo lo que no sea placer inmediato, lujo ostentoso o dinero fácil. Creo que(o fundamentar)que ha necesitado de ocho guionistas para desarrollar un argumento y sus diálogos, un importante trabajo colectivo para un filme que parece sencillo pero por detrás requiere una gran labor de creación; sin embargo sólo ha hecho falta un director como Garrone para darle la contundencia necesaria. Y aunque la trama contiene algunas dosis de violencia (física y sicológica),(extensa)y que, por encima de todo, saca su orgullo y su dignidad cuando se ve inmersa en las peores situaciones.La película cuenta la historia de Marcello, el dueño de una tienda de cuidados para perros en una ciudad empobrecida, marginal y costera (el paisaje urbano está fantásticamente elegido), un pobre divorciado que, a pesar de ser un amoroso padre, se gana la vida trapicheando con drogas; y de Simoncino, el matón del pueblo, un tipo recio y despreciable a más no poder que se aprovecha de todo y de todos, especialmente de Marcello y de su pusilanimidad e indulgencia. La situación de abuso entre ambos llega a tal extremo que Marcello se ve obligado a pagar un precio muy alto por encubrir un delito cometido por Simoncino. A pesar de esta injusticia todo el barrio malinterpreta todo lo sucedido y se pone en contra de Marcello, que en realidad no es más que una víctima., y a medida que se hunde en su propia vergüenza, Garrone se las apaña para ilustrar su personalidad en momentos delicados y patéticos a partes iguales.: jerarquía, fuerza, crueldad, supervivencia, abuso...--en la segunda parte del filme--...no es una historia de venganza ni de reivindicación de los débiles frente a los fuertes, lo sería si no incluyera ese final tan amargo y socarrón que elude toda posibilidad de interpretación moral y/u optimismo irreal. Probablemente a causa de esto sea. Un título meritorio que confirma la habilidad de Garrone para describir esas tragedias cotidianas de las personas frágiles y sensibles que no tienen remedio, como la verdad...