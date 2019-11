Ya lo he escrito en este mismo blog unas cuantas veces:. Cuando eso pasa cualquier excusa es buena para volverlos a encontrar en la pantalla, descubrir cómo les ha ido durante el tiempo en que sólo tuvimos un breve fragmento de sus existencias para imaginar y especular., no existe una fórmula o unos ingredientes con lo que se pueda asegurar el éxito. Es como la amistad: está influida por el azar más de lo que queremos creer o admitir. Y entonces, estrenan(2019), la segunda parte de(2010) y mi ansiedad --y la de muchos otros espectadores-- se dispara., a recrear las reuniones de amigos, a vernos reflejados en ellos;... Nos caen bien y nos fiamos de ellos., o el guión dejara entrever bien a las claras que habría una secuela,, identificándose en sus contradicciones y en unas cuantas situaciones. Y además mantiene el contrapunto humorístico, y temas vitales (la muerte, el egoísmo, los hijos, el amor...).--director y guionista de ambas--De entrada,(ahora es otoño)(todos pasan juntos unos días de vacaciones para reencontrarse). Además,: relaciones nuevas y las secuelas que han dejado las anteriores, la inmadurez que nos hace creer que aún son jóvenes, la insatisfacción permanente, la resistencia a acatar ciertos adocenamientos y rutinas, el temor a quedar sepultados bajo los peajes de la crianza de los hijos... Y por último ciertos detalles que son difíciles de captar sin haber visto la previa (sobre todo uno casi al final).: ya no son los hombres y mujeres imperfectos y egoístas que acababan aceptándose y aceptando a los demás, sino; tener la certeza --ingenua, ilusa, imposible-- de haber encontrado el lugar que la vida les reservaba, el que imaginaron de jóvenes, el que creen haber conquistado.Amores diferidos/anunciados, emoción incontenible por recuperar lo que se dejó escapar, balance vital, bienestar por no tener que encarar la vejez sin un amor.(¿un sucedáneo de la que creemos merecer?). Canet ha querido dejar bien atado el porvenir de sus protagonistas: sus hijos no les odiarán y mantendrán el contacto, estarán rodeados de las personas que eligieron (más antes que ahora) y, en definitiva,(recuperar el instinto dormido, superar traumas, descubrirse a base de momentos definitorios...). No es una secuela redonda, pero como rendido fan deestoy dispuesto a defender sus contadas virtudes.