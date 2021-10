Antes que nada debo confesar que he roto una promesa, la de no volver a ver un filme de Leos Carax., me doy cuenta de que este hombre vive inexplicablemente del prestigio de un filme muy, muy lejano --(1991)-- y que ya va siendo hora de admitir que todo fue un suflé. Aun así, puestos a romper una promesa,, ya que eso seguramente implicará un argumento con una intencionalidad comunicativa más explícita de la que se suele gastar el cineasta francés. Ya es algo.