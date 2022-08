, y aunque no siempre le salen redondas, su estilo vivo y dinámico hace que películas fallidas o raras --(2012),(2018)-- resulten al menos entretenidas y pasables; en cambio,--(2009)--,. Esta vez le ha tocado el turno a una historia de amor, a un rodaje en blanco y negro y a una localización muy concreta de París (el barrio de Les Olympiades , en el distrito 13 de París, que en los setenta del siglo pasado se llenó de refugiados asiáticos y cuyos nietos son hoyfranceses de segunda generación de pleno derecho).Como suele suceder en los filmes de este director,(una tórrida e imprevista relación). Sin necesidad de desvelar los enigmas pendientes,--que nos hacen creer que hemos acertado con el género en el que encasillar al filme--. Pues no,. Y entonces el relato gira casi en exclusiva alrededor de los motivos de los tres protagonistas (una mujer de origen chino, un doctorando que busca dinero y cree que es para terminar su tesis, una mujer que ha perdido el centro de gravedad de su vida), en los cortocircuitos que se producen entre los tres.... Y entonces sí, todo encaja...La cosa es que,--por decisión consciente de Audiard, sus guionistas y los tres relatos cortos de Adrian Tomine que adaptan--(trabajo, errores del pasado, deseos no satisfechos, redes sociales y tecnología interpuesta), uno siente la tentación de volver a cambiar la etiqueta del filme.que nos pone al día a quienes no pertenecemos al grupo de edad de los protagonistas., cuando ya estás a punto de terminar--el del romance heterosexual--, y hacen falta ingredientes nuevos, que despisten o descoloquen. Francamente,...