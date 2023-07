Memorias de un animalillo del Verdi

(Barcelona), y no conocía las calles de Gràcia que hoy ya son mías. Por eso, la primera vez que decidí ir a ese cine me aseguré (mirándolo en la guía de la ciudad que tenía mi padre) cómo llegar una vez que bajaba en el metro de Fontana. Pocas veces más hice ese recorrido. Años después y cambios de vivienda mediantes, cambié al recorrido desde Joanic; incluso,(y también el Verdi Park)(excepto cuando me apuntaba a una salida en grupo y, lógicamente, debía adaptarme a la película y al cine). Cuando vivía en Gràcia,. Al principio escogía las películas previamente en función de los estrenos (tal o cual director, tal o cual título), a partir de los diarios o las noticias; pero luego me acostumbré a entrar para ver una película cualquiera de la cartelera, una que, por ejemplo, de tanto verla anunciada al pasar, me picara la curiosidad. Mi anécdota favorita, la que explico siempre que puedo aunque quienes me conocen están hartos de oírla, es cuando me olvidé que llevaba la compra y a la salida todos los colgelados se habían echado a perder.. Fueron mis años dorados de cinefilia desatada...(el Verdi entonces era de los últimos cines donde las entradas no eran numeradas): en la sala principal, tenía que ser una butaca que diera al pasillo de la izquierda, más o menos hacia la mitad; en las del Verdi Park, siempre en las que quedaban a la derecha del pasillo central, en la penúltima butaca de cualquier fila hacia la mitad, dejando siempre libre la que quedaba a mi derecha y que tocaba a la pared (ideal para dejar el bolso y el abrigo). En la sala de arriba de la principal está mi favorita: cualquiera de las butacas que hay justo encima de la puerta de acceso a la sala. Tienen espacio para estirar las piernas, una barra de hierro para apoyar los pies y no hay peligro de que nadie te estorbe la visión de la pantalla.. Tener que explicarlo a otra persona en voz alta fue definitivo.... Por ejemplo, después de una discusión conyugal, iba a serenarme y dejar de lado el mundo y sus miserias; o cuando un acontecimiento local polarizaba tanto la atención que, en la víspera o mientras tenía lugar, me refugiaba en la oscuridad de una expectación que no comprendía del todo., para retomar mis hábitos, pero también porque en esos días ir al cine es la última de las opciones de ocio y se puede disfrutar de una película prácticamente en soledad. Cuando vivía por el barrio: un paseo,(la del Virreina es mi favorita, aunque también la más difícil de encontrar hueco). En esos instante, cuando me ha gustado mucho o impactado por algún motivo inesperado o cercanamente biográfico, miro a mi alrededor con los sentidos incrementados (me sucede lo mismo al terminar lecturas que me sacuden interiormente), procesando la conmoción de algunos pensamientos nuevos, la enumeración de los detalles que luego mencionaré en, o simplemente la curiosidad por saber cómo le irá a unos protagonistas que casi me parecen reales.. No siempre es así, por descontado, entonces me basta con impregnarme del ambiente a mi alrededor (sonidos, conversaciones, la luz, el pulso de un ciudad que se prepara para ir de cena y luego de copas), y siento que ha merecido la pena. Luego pasa una hora o así y, cuando noto que desciende mi pulso interior, decido volver a casa...: algunas me lo sugirieron, otras no pusieron ninguna pega (de entrada) y a unas pocas he tenido que convencerlas. Mujeres que he conocido por internet, otras que ya conocía y unas pocas a las que se lo pedí sin más y aceptaron. A todas ellas las sometí, por supuesto sin ellas saberlo, a, no tanto por la película elegida (procuraba que no fuera de las excesivamente raras), sino por su reacción a los subtitulos. Son curiosas esas sesiones de cine con semidesconocidas que, de alguna manera, deseas que dejen de serlo (o que al menos sean de esas de).. Incluso he retomado una relación en una de sus salas (rupturas no, pero no lo descartemos tan rápidamente): ella me invitó a un inocente Verdi tras un tiempo sin vernos ni hablarnos; pero cuando, a mitad de película, me metió la lengua en la boca, comprendí que me conocía a la perfección y sabía lo que hacía cuando me lo propuso. Recordé entonces que en nuestra primera cita llevó chocolate y me lo metió en la boca justo antes del primer beso (fue en el desaparecido Casablanca , no en el Verdi).Con mi hija, la cosa no podía haber empezado peor: una de las primeras veces que me acompañó la película elegida no podía resultarle más ajena --(2012) de Margarethe von Trotta--, pero luego, gracias a la apertura del Verdi hacia estrenos más comerciales, pudimos disfrutar juntos de(2014) o de(2019).--al menos para mi generación--. Quedas paray luego a tomar algo para ponernos al día. Mi hermano, mis hermanas, mis cuñados, amigos/as de esos que no mezclas con ningún otro de tus grupos de referencia, visitas desde otras ciudades... Una vez, después de quedar con una de mis hermanas para ver una película previamente pactada, la convencí, justo antes de comprar las entradas, para ver otra de la que no tenía referencia alguna pero hubo algo en el argumento que me atrajo (hoy sigo la carrera de su director a pesar de que sigue sin gustarme). A ninguno nos gustó nada, y ella continúa recordándome de tanto en tanto aquel acto descarado de manipulación.; más bien al contrario: una excusa perfecta para iniciar una conversación que nos llevará a repasar nuestras vidas y nuestros amores también..., cuando todavía no había interiorizado lo de ir al cine sin haberlo previsto antes,. Tenía la sensación de vivir en una especie de reserva cinéfila, a salvo de la presión de los taquillazos gracias a todo ese cine raro que me servía de arrecife y de biota., una especie protegida que, muy probablemente, no sería capaz de sobrevivir sin apoyo en la cartelera. Gracias al Verdi podía aventurarme en esas otras salas, donde esas veces era yo quien se dejaba arrastrar, sabiendo que días después regresaría a mi microclima cinéfilo, a mis adoradas películas raras.. Lo hago por algún título especial, por la cena de después, por la copa de antes, por los reeencuentros que propicia, por. Es el lugar donde he descubierto el cine que me gustaba y donde he adquirido material de primera para mis locas teorías, esas que distruto escribiendo y exponiendo para provocar y divertir.