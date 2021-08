No es fácil cambiar de género a mitad de película y que salga bien; es un fenómeno que se produce cada bastantes años en el cine. Una de las últimas veces que sucedió fue en Abierto hasta el amanecer (1996) de Tarantino, y unos cuantos quedamos pasmados. Tampoco es fácil mezclar géneros, intercalarlos sin llegar a permitir que ninguno predomine sobre el resto, hacer reconocible a cada uno y que la historia no se resienta. Así a bote pronto se me ocurre que con Fe de etarras (2017) de Borja Cobeaga fue la penúltima vez disfruté de este insólito efecto narrativo. Porque la última ha sido con Jinetes de la justicia (2020) del danés Anders Thomas Jensen. ; es un fenómeno que se produce cada bastantes años en el cine. Una de las últimas veces que sucedió fue en(1996) de Tarantino, y unos cuantos quedamos pasmados., hacer reconocible a cada uno y que la historia no se resienta. Así a bote pronto se me ocurre que con(2017) de Borja Cobeaga fue la penúltima vez disfruté de este insólito efecto narrativo. Porque

Ganador delal mejor cortometraje por(1998), Jensen se curtió como guionista a base de experimentos(un lastre del que supo desprenderse a tiempo) y fue adquiriendo poco a poco prestigio a base de una dilatada filmografía, hasta culminar con mi admirada(2006). Esta vez, en su quinto largometraje como director,. Y lo logra sobre todo reuniendo a una galería de personajes que, sin perder su humanidad, no dejar de mostrar un lado grotesco por el que(lo justo para no desvirtuar el relato principal), uno de cuyos supervivientes empieza a investigar la cadena de acontecimientos que confluye, no sólo en la matanza en sí, sino acerca del increíble azar que le permitió sobrevivir., cuando se junta con un heterodoxo grupo de familiares de víctimas --a destacar otra gran interpretación de Mads Mikkelsen--,, desembocando en una auténtica masacre coral.. Aun así,no es un filme deprimente, porque: equívocos, momentos ridículos y, sobre todo,--nada diluida e intensa--. De esa mezcla demoledora e inclasificable va la película:y/o de reconciliación con la tolerancia, la cordialidad o la sensibilidad. O casi.La cosa es que, sin apenas concesiones a la ñoñería o al sentimentalismo, pero que tampoco se deja llevar por la parodia y la burla facilona.