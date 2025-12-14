, en su tercer largometraje como director,: el terror sicológico que no se preocupa por la coherencia argumental,. Es un género menor en cuanto a contenido y propósito, pero de los más difíciles de fabricar, ya que en cualquier giro del relato todo se va al garete y se convierte en una (auto)parodia que ya nadie se toma en serio.(2025) sigue la estela de su segundo largometraje --(2022)-- pero ampliando considerablemente el territorio del miedo: de un apartamento Airbnb a una comunidad endógena, biempensante y tradicional; el lugar perfecto para explotar y poner a caldo sus contradicciones, especialmente esa terrible capacidad para pasar en horas de la corrección política a una paranoia conspiranoide absolutamente irracional y letal.(aunque con un desarrollo dramático muy diferente): todos los alumnos de una clase de primaria excepto uno desaparecen sin dejar rastro una noche a la misma hora. A partir de ahí la gente entra en modo monomaníaco señalando sin pruebas a la profesora y dando por hecho que la investigación no avanza porque se está ocultando un horror mayor.. Y así hasta el final: Cregger se las apaña para que cada cambio de perspectiva modifique el significado de escenas clave y proponga una vuelta de tuerca cada vez más inquietante. Y sí, también más exagerada y absurda, pero sin echar a perder el tono perturbador e inquietante del comienzo.. De paso, se permite soltar unas cuantas cargas de profundidad contra esa ridícula autocomplacencia de las cada vez más cerradas comunidades blancas de clase media en EE UU, amenazadas por la tontuna patética de la ideología MAGA y, la misma que huye de lo nuevo como de la peste....